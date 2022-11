Deux ans et puis s'en va ? Le sort de la plateforme française de SVOD Salto pourrait bien se jouer ces prochaines semaines. Ses soutiens TF1, M6 et France Télévisions doivent se réunir pour décider de la suite à donner au service et sa survie serait engagée.

Selon le journal Le Monde, même si tous les scénarios sont ouverts, les augures ne sont pas favorables au maintien de la plateforme. La rumeur d'un retrait de TF1 évoquée en début de mois n'est pas confirmée mais elle trahit une position incertaine du groupe de Bouygues, dont les options sont plus limitées maintenant que la fusion avec M6 est abandonnée.

Les trois possibilités seraient toujours sur la table : abandon de la plateforme, nouvel investissement financier ou récupération par l'un des partenaires mais les deux dernières ne sont pas les plus probables.

Une équation compliquée

Salto compte tout de même plus d'un demi-million d'abonnés (en deça de son ambition d'un million) et a réorganisé son offre en l'augmentant légèrement à 7,99 € / mois pour trois écrans, ou 69,99 € / an, mais qui reste attractif.

Mais cela peut-il suffire face aux dix millions d'abonnés de Netflix et les groupes média peuvent-ils continuer de financer la plateforme de VOD ? Tout dépend des stratégies de long terme de chacun.

Faute de rapprochement entre TF1 et M6, le paysage audiovisuel va conserver ses équilibres et la place de Salto est donc remise en question. France Télévisions espérait récupérer 45 millions d'euros en cas de fusion, qui est précisément le montant manquant au budget 2023 du groupe.

Effet cocorico ?

Pas sûr donc que France Télévisions ait envie de prolonger l'investissement, tandis que TF1 et M6 doivent revoir leur mode de fonctionnement pour continuer de fonctionner en solo.

La plateforme Salto mise pourtant sur son offre populaire apte à répondre à une clientèle familiale en combinant créations françaises et séries US, au moment où d'autres plateformes sont critiquées pour leur choix de privilégier la quantité à la qualité.

Le service peut ainsi jouer la carte de sa différence et d'un vaste choix de productions françaises. Il y aurait donc de la place pour lui dans le paysage très concurrentiel de la SVOD.