Suite au dévoilement d'une série de publicités par Anthropic, dont une prévue pour le Super Bowl qui devrait être vue par plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs, Sam Altman, le patron d'OpenAI, a réagi avec une véhémence inattendue.

Ces spots publicitaires dépeignent de manière satirique un chatbot intégrant des publicités intrusives, une critique directe de l'annonce récente d'OpenAI d'introduire des publicités avec ChatGPT Free et ChatGPT Go.

Comment la publicité d'Anthropic dépeint-elle ChatGPT ?

Les publicités d'Anthropic sont des scénarios caricaturaux. Dans l'un d'eux, un utilisateur cherchant des conseils pour sa mère se voit proposer un site de rencontres fictif.

Un autre spot montre un jeune homme demandant un programme de musculation et recevant en retour une publicité pour des semelles, suggérant que les informations personnelles des utilisateurs pourraient être exploitées à des fins marketing.

Anthropic positionne Claude comme une alternative sans publicité. La promesse est que si les publicités arrivent dans les chatbots IA, elles ne viendront pas sur Claude. ChatGPT d'OpenAI n'est pas explicitement cité, mais c'est tout comme, et c'est un point manifestement sensible pour Sam Altman.

Sam Altman a ri, mais pas tant que ça

Si Sam Altman concède sur X avoir trouvé les publicités drôles, sa réaction devient rapidement plus acerbe.

Il qualifie la campagne de " clairement malhonnête ", affirmant qu'OpenAI n'intégrera jamais de publicités de la manière dépeinte. Il accuse Anthropic de double langage et d'utiliser " une publicité trompeuse pour critiquer des publicités trompeuses théoriques qui ne sont pas réelles ".

Le patron d'OpenAI défend son modèle économique, expliquant que la publicité est un moyen de garantir un accès gratuit à l'IA pour des milliards de personnes. Il contre-attaque en décrivant le produit de son rival comme un " produit cher pour les gens riches ".

C'est plutôt discutable, étant donné que les deux entreprises proposent des niveaux d'abonnement assez similaires. En outre, dans un passé pas si lointain, Sam Altman était rétif à l'arrivée de la publicité dans ChatGPT.

Un autoritarisme pointé du doigt

La critique de Sam Altman s'attaque à la philosophie même d'Anthropic. Il accuse l'entreprise, fondée par d'anciens cadres d'OpenAI préoccupés par la sécurité, de vouloir " contrôler ce que les gens font avec l'IA ".

Le point culminant de sa tirade est l'utilisation du terme " autoritaire " pour décrire Anthropic. Un Sam Altman décidément bien nerveux...

" Nous attachons une grande importance à une IA générale sûre et bénéfique à tous, et nous savons que la seule façon d'y parvenir est de collaborer avec le monde entier pour nous y préparer. Une entreprise autoritaire ne pourra pas, à elle seule, nous y mener, sans parler des autres risques évidents. C'est une voie sombre. "