Quelques semaines après qu'OpenAI a confirmé son intention de tester des publicités dans ChatGPT (ChatGPT Free et ChatGPT Go), Anthropic affirme que son chatbot Claude demeurera sans publicité.

Pourquoi ce refus de la publicité ?

Anthropic justifie sa décision par la volonté de garantir que Claude agisse " sans ambiguïté dans l'intérêt de ses utilisateurs ". L'entreprise craint que l'introduction d'un modèle publicitaire ne crée des conflits d'intérêts.

Un exemple cité est celui d'un utilisateur évoquant des problèmes de sommeil. Un assistant financé par la publicité pourrait être incité à proposer une transaction commerciale plutôt qu'à explorer les causes profondes du problème.

Anthropic estime que les conversations avec une IA sont souvent personnelles et sensibles, rendant l'apparition de publicités " incongrue " et " dans de nombreux cas, inappropriée ". L'objectif affiché est de maintenir Claude comme " un espace clair pour penser et travailler ".

Quel est le modèle économique privilégié ?

En renonçant à la manne potentielle des revenus publicitaires, Anthropic mise sur un modèle économique qui est qualifié de simple. Les revenus proviennent des contrats d'entreprise et des abonnements payants. Ces fonds sont ensuite réinvestis pour améliorer les capacités de Claude.

" Ce choix implique des compromis, et nous comprenons que d'autres entreprises d'IA puissent légitimement parvenir à des conditions différentes. " OpenAI n'est jamais explicitement cité...

Anthropic renforce son message avec une campagne publicitaire qui sera diffusée lors du Super Bowl aux États-Unis.

Sans laisser de côté le commerce agentique

Le refus de la publicité ne signifie pas pour autant qu'Anthropic se ferme au monde du commerce.

L'entreprise se dit très intéressée par le potentiel du commerce agentique, où Claude agit au nom de l'utilisateur pour effectuer un achat ou une réservation de manière transparente. L'idée est que l'initiative vienne toujours de l'utilisateur et non d'un annonceur.

L'assistant IA pourra donc continuer à aider à comparer des produits ou à recommander des services, mais son seul intérêt sera de donner une réponse utile.