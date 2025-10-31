La rivalité entre les titans de la tech, Sam Altman et Elon Musk, vient de connaître un nouvel épisode, cette fois sur le terrain des promesses de produits. Le PDG d'OpenAI a utilisé la plateforme X (anciennement Twitter) jeudi pour partager ce qu'il a appelé "Une histoire en trois actes".

Cette histoire détaille sa tentative infructueuse de se faire rembourser son acompte pour le Tesla Roadster de deuxième génération, un véhicule qu'il attend depuis près de huit ans.

Une attente devenue déraisonnable

Les faits ont été exposés méthodiquement. Sam Altman a d'abord publié une capture d'écran confirmant sa réservation initiale du Roadster, datant de juillet 2018. Cette réservation avait été sécurisée par un dépôt total de 50 000 dollars, versé peu après l'annonce du véhicule.

A tale in three acts: pic.twitter.com/ClRZBgT24g — Sam Altman (@sama) October 30, 2025

Il a ensuite partagé son e-mail de suivi envoyé le jour même à Tesla, demandant l'annulation et un remboursement de 50 000 dollars. "J'étais vraiment impatient de recevoir cette voiture ! Et je comprends les retards. Mais 7,5 ans, ça commence à faire long à attendre", a-t-il précisé dans un message suivant sur X.

Pour ajouter à l'ironie, le troisième acte de son histoire fut une capture d'écran d'un message d'erreur automatique de Google, indiquant que son e-mail à reservations@tesla.com n'avait pas pu être livré car l'adresse n'était pas active.

Le Roadster : l'Arlésienne de Tesla

Ce coup de projecteur public intervient alors que le Tesla Roadster, dévoilé en grande pompe en 2017, est devenu un symbole des ambitions démesurées et des retards de production de l'entreprise.

Lors de sa présentation, Elon Musk avait promis que le Roadster serait la "voiture de série la plus rapide jamais fabriquée", pulvérisant le 0 à 96 km/h en 1,9 seconde et offrant une autonomie de près de 1000 km.

Initialement prévue pour une production en 2020, la supercar a été repoussée année après année. En octobre 2024, lors d'un appel aux investisseurs, Musk avait indiqué que le design était en cours de finalisation.

Il avait cependant tempéré les attentes, expliquant que le Roadster était "la cerise sur le gâteau" et devait passer après des projets ayant "un impact plus sérieux sur le monde", remerciant au passage les clients "qui souffrent depuis longtemps" de cette attente.

Une pique dans un conflit plus profond

La démarche d'Altman n'est évidemment pas anodine. Elle s'inscrit dans le cadre d'une bataille juridique et idéologique de longue date entre les deux cofondateurs d'OpenAI.

Musk a quitté le conseil d'administration de l'organisation en 2018, et a depuis lancé plusieurs actions en justice contre OpenAI et Altman, les accusant d'avoir trahi leur mission originelle à but non lucratif en s'associant à Microsoft et en poursuivant des objectifs de profit.

D'ailleurs, Altman n'est pas la première personnalité de la tech à perdre patience. Le célèbre YouTuber MKBHD (Marques Brownlee) a récemment révélé avoir lui aussi annulé l'une de ses deux réservations de Roadster, effectuées en 2017.

Brownlee a souligné la difficulté du processus, notant l'absence de bouton d'annulation en ligne et la nécessité de passer par des boîtes vocales. Finalement, il a reçu un chèque de 45 000 dollars, Tesla ayant conservé l'acompte initial de 5 000 dollars.

Quelle suite pour la supercar ?

Alors qu'Elon Musk gère des enjeux majeurs chez Tesla, notamment un vote crucial des actionnaires sur son plan de rémunération stratosphérique, et que sa nouvelle entreprise xAI tente de concurrencer Wikipédia avec "Grokipedia", l'avenir du Roadster reste pour le moins flou. Les clients de la première heure semblent lâcher du lest, fatigués d'attendre un véhicule fantôme.

Pourtant, tout espoir n'est pas perdu pour le projet. Des signes ténus de progrès émergent. Tesla a récemment publié une offre d'emploi, repérée par Benzinga, pour des ingénieurs de fabrication de batteries spécifiquement dédiés au programme Roadster à Fremont.

La question demeure : combien de détenteurs de réservations, comme Sam Altman, auront la patience d'attendre la concrétisation de ces efforts ?