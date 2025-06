C'est une fonction santé que beaucoup attendaient. Elle arrive enfin en France. Samsung active la détection de l'apnée du sommeil sur ses Galaxy Watch. La montre connectée devient un véritable outil de dépistage. Un atout de taille contre ce trouble nocturne qui touche des millions de personnes, souvent dans l'ignorance la plus totale.

Comment ça marche et qui peut en profiter ?

Le principe est assez simple mais bien pensé. L'utilisateur doit porter sa montre deux nuits de suite, plus de quatre heures à chaque fois. Rien de plus. La montre s'occupe du reste. Grâce à ses capteurs, elle analyse le taux d'oxygène dans le sang durant le sommeil. Elle repère alors les signes d'une apnée, de modérée à sévère. Et la bonne nouvelle, c'est que les utilisateurs d'ont pas besoin du dernier modèle. Toutes les montres connectées de la marque depuis la Galaxy Watch 4 sont compatibles.

La condition qui fâche : l'écosystème fermé

Mais il y a une ombre au tableau. C'est même la condition qui fâche. Espérer en profiter avec un smartphone non-Samsung ? C'est raté. Le géant coréen verrouille sa fonction dans son propre écosystème, comme c'est déjà le cas pour l'ECG. Résultat : il faut impérativement un appareil Galaxy pour que ça marche. Une stratégie de Samsung qui risque de frustrer plus d'un utilisateur et de limiter la portée de cette innovation.

Une validation européenne pour un enjeu de santé publique

Ce déploiement en Europe n'arrive pas par hasard. Il fait suite à l'obtention du marquage CE, le sésame indispensable sur le vieux continent. Cette certification s'ajoute à d'autres, comme celle de la FDA aux États-Unis. C'est une avancée notable pour la santé publique. L'apnée du sommeil est un trouble grave et silencieux, avec des risques réels comme les AVC ou l'hypertension. Avec cette fonction, Samsung entre enfin dans l'arène aux côtés d'Apple et de Withings sur ce créneau.