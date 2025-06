L'essor de l'IA se manifeste aussi dans les smartphones et les fabricants ne manquent pas de possibilité pour l'intégrer. Qu'elle soit développée en interne ou choisie chez un prestataire extérieur, fortement intégrée ou simplement apposée comme fonction additionnelle, chacun explore ce nouveau territoire à sa façon.

Après avoir tenté de faire de Bixby la référence dans ses appareils mobiles, Samsung a préféré mettre en avant l'IA Gemini de Google, plus populaire, sur sa dernière série Galaxy S25.

Mais ce choix n'est pas définitif. Déjà se profile la rumeur d'un changement avec la gamme Galaxy S26 attendue en début d'année. Samsung aurait en effet décidé de basculer de Gemini à Perplexity pour ses prochains smartphones haut de gamme.

Samsung et Perplexity, une nouvelle alliance

Perplexity fait partie des IA ayant le vent en poupe avec son navigateur IA se proposant de remplacer les browsers traditionnels en apportant directement des réponses aux recherches Web et non plus des collections de liens en citant généralement ses sources, là où d'autres chabots sont plus dans l'affirmation pas toujours vérifiable.

Perplexity finira-t-il par remplacer les applications et services des smartphones ?

Samsung et Perplexity travailleraient sur un accord permettant une intégration poussée dans ses smartphones Galaxy S26 afin de l'intégrer dans le navigateur Web, dans l'assistant Bixby, avec la possibilité d'en faire l'assistant par défaut dans ses appareils mobiles.

Selon Bloomberg, qui relaie l'information, l'accord ne serait pas encore finalisé mais plusieurs points communs auraient déjà été trouvés avec la possibilité d'envisager une intégration plus profonde au sein des systèmes d'exploitation.

Voir Samsung se tourner vers Perplexity n'est pas une bonne nouvelle pour Google qui cherche à placer Gemini partout où c'est possible afin de ne pas laisser d'espace libre à l'autre grand acteur de l'IA, à savoir OpenAI et ChatGPT.

Google dans le viseur des régulateurs antitrust

Google a eu tendance à faire de Gemini l'outil IA par défaut au sein de son OS mobile Android, ce qui ne manque pas d'attirer l'attention des régulateurs internationaux sur un risque d'abus de position dominante, comme la firme a déjà épinglée pour ce même motif dans d'autres domaines (recherche en ligne, publicité...).

La firme de Mountain View doit donc louvoyer entre son intention d'imposer Gemini pour disposer d'une importante base d'utilisateurs et le choix laissé aux fabricants de smartphones de choisir leur référence IA. Certains acteurs proposent déjà plusieurs intelligences artificielles de fournisseurs différents dans leurs appareils mobiles.

La difficulté est ensuite d'arriver à ne pas perdre les utilisateurs dans un trop vaste choix d'IA, au risque de créer de la frustration et de les voir se détourner de ces innovations.