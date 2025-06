Après des semaines de rumeurs et de schémas qui fuitent, Samsung a décidé de prendre la parole. Pas pour tout dévoiler, bien sûr, mais pour confirmer l'essentiel. Oui, le prochain Galaxy Z Fold 7 sera une véritable prouesse de finesse et de légèreté. Un teaser officiel vient mettre des images sur cette promesse.

Une finesse record pour reprendre la main

Le message est clair. Dans un billet de blog, Samsung promet le plus fin, le plus léger et le plus avancé des smartphones pliants à ce jour. C'est une offensive directe pour répondre à la concurrence, notamment chinoise, qui avait pris une longueur d'avance sur le critère du design. Les rumeurs persistantes évoquent une épaisseur pliée qui passerait sous la barre des 9 mm, un record pour la marque et une véritable cure de minceur pour ce type d'appareil.

Car depuis le lancement des premiers Galaxy Z Fold, il faut dire que Samsung s'est quelque peu endormie. La marque a conservé un design qui, certes n'est pas mauvais, mais qui s'est rapidement fait prendre par surprise par les initiatives venant de Chine du côté de Huawei, Honor ou encore OnePlus...

Sur un marché qui affiche un ralentissement et un segment du pliant qui approche de sa vitesse de croisière, Samsung n'a plus les moyens de rester sur ses acquis d'autant que la marque n'a plus la primeur sur le facteur de forme.

Un design affiné mais aussi plus durable

Le teaser vidéo ne montre que les contours du téléphone, mais il insiste sur deux points. La finesse, évidemment. Mais aussi la durabilité. Samsung promet un appareil "fait pour durer" grâce à une construction renforcée. Cela corrobore les précédentes fuites qui mentionnaient aussi des bordures d'écran plus fines et un format plus large, pour rendre ce smartphone pliant plus agréable à utiliser une fois fermé.

Car la finesse sur les smartphones s'accompagne également d'une problématique majeure : ils se plient, se déforment et cassent aussi bien plus facilement... Situation sur laquelle Samsung tente donc de rassurer en amont de la présentation officielle.

Rendez-vous en juillet pour la présentation officielle

Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour découvrir la bête. Le lancement est attendu pour la mi-juillet, lors d'un traditionnel événement Galaxy Unpacked. Le Galaxy Z Fold 7 y sera la vedette, aux côtés du Galaxy Z Flip 7. Ce dernier, en revanche, devrait conserver un design bien plus proche de son prédécesseur. Le compte à rebours est lancé.