En se refermant comme un livre ou comme un clapet, les écrans mobiles des smartphones pliants ouvrent la voie à de nouveaux formats et s'écartent un peu du sempiternel rectangle noir.

Samsung Display est à l'origine des écrans mobiles souples des smartphones pliants de Samsung Electronics et la firme explore de nouveaux types de pliage qui donneront en retour des produits inédits.

Le salon CES 2023 de Las Vegas a permis de découvrir certaines tendances qui pourraient se décliner dans les smartphones mais aussi dans les PC portables avgec des affichages à la fois repliables et étirables.

De 180 degrés à 360 degrés

La firme a d'autres prototypes en réserve et l'écran Flex In & Out pourrait bien faire mouche à court terme. Car là où les écrans souples actuels se plient à 180 degrés, ce nouveau prototype d'écran peut se plier à 360 degrés.

Il peut donc aussi bien se refermer comme un livre (format du Galaxy Z Fold4) ou bien se plier sur la face externe, à la manière du Huawei Mate X, ce qui pourrait alimenter de nouveaux scénarios d'usage et en faire un produit encore plus polyvalent.

Credit : Samsung Display / The Verge

La charnière a en outre été retravaillée et utilise le fameux pliage en goutte d'eau qui laisse un peu plus de marge à l'affichage souple et réduit la formation de la pliure. Ce dispositif devrait être présent au moins sur la prochaine génération de smartphone Galaxy Z Fold.

Pour un Galaxy Z Fold5 ?

Ce n'est pas la première fois que Samsung Display présente cette technologie Flex In & Out mais le prototype vu par le site The Verge est bien plus abouti. La question se pose donc de savoir si Samsung pourrait l'intégrer dans son futur smartphone Galaxy Z Fold5 attendu en août 2023.

Les modèles Galaxy Z Fold ont tous utilisé jusqu'à présent un même affichage se repliant vers l'intérieur à 180 degrés et avec une pliure marquée au niveau de la charnière.

L'émergence de nouveaux acteurs, dont Oppo et Motorola, proposant des smartphones pliants sans pliure pourrait inciter Samsung à faire évoluer le design de ses gammes pour rester en tête d'un segment qui permet d'aller jusqu'à l'ultra premium.