Le géant sud-coréen frappe un grand coup sur le marché de l'affichage professionnel. Avec son nouveau Color E-Paper EM13DX de 13 pouces, Samsung ne se contente pas de proposer une alternative numérique au papier.

Il introduit une innovation matérielle majeure en utilisant une résine biologique pour sa fabrication. Le format, équivalent à une feuille A4, est pensé pour s'intégrer partout où l'information doit être visible sans pour autant alourdir la facture énergétique.

Pourquoi cet écran est-il si différent des autres ?

L'originalité de ce produit ne réside pas seulement dans sa technologie d'encre électronique, mais surtout dans sa composition. C'est le premier appareil commercial au monde à utiliser un châssis conçu à partir d'une bio-résine dérivée du phytoplancton. Ce choix s'inscrit dans une démarche de numérique durable assumée par la marque.

Concrètement, le boîtier est composé de 10 % de cette matière biologique et de 45 % de plastique recyclé. Selon Samsung, cette approche permet de réduire les émissions de carbone liées à la fabrication de plus de 40 % par rapport à un plastique pétrosourcé classique. Une performance certifiée par l'organisme indépendant UL, qui valide l'engagement écologique du produit.

Quelle est sa véritable force technologique ?

Au-delà de son aspect écologique, le Color E-Paper brille par son efficacité énergétique. Sa plus grande force est sa consommation quasi nulle. Une image statique affichée sur l'écran ne consomme absolument aucune énergie. La batterie n'est sollicitée que lors de la mise à jour du contenu, ce qui lui confère une autonomie record.

Techniquement, il propose une définition de 1600 x 1200 pixels, suffisante pour un affichage clair et lisible, sans agresser l'œil. L'appareil est alimenté par une batterie rechargeable via un port USB-C, le rendant totalement nomade. Avec ses 900 grammes et 17,9 mm d'épaisseur, il s'installe facilement sur un comptoir, une étagère ou même une porte grâce aux différents systèmes de fixation fournis.

À qui s'adresse réellement cette innovation ?

Ne vous attendez pas à voir cet écran remplacer votre liseuse de sitôt. Samsung cible exclusivement les professionnels. Commerces, entreprises, espaces d'accueil : l'objectif est de remplacer les affiches, les promotions ou les menus imprimés par une solution flexible et pilotable à distance. Une petite révolution pour la gestion de l'affichage dynamique.

Le contenu peut être modifié via l'application dédiée Samsung E-Paper ou intégré à une flotte plus large grâce à la solution professionnelle Samsung VXT. Le constructeur, déjà numéro un mondial de l'affichage, consolide sa position avec cette gamme qui inclut déjà un modèle de 32 pouces et verra bientôt arriver une version de 20 pouces.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la technologie E-Paper ?

La technologie E-Paper, ou papier électronique, imite l'apparence de l'encre sur du papier. Elle ne nécessite pas de rétroéclairage et ne consomme de l'énergie que lors du changement de l'image affichée, ce qui la rend extrêmement économe.

Cet écran est-il destiné au grand public ?

Non, pour le moment, la gamme Samsung Color E-Paper est exclusivement conçue pour des applications professionnelles, comme l'affichage publicitaire en magasin, la signalétique en entreprise ou les menus dans la restauration.

Quel est le principal avantage environnemental de ce produit ?

Son principal atout écologique est l'utilisation d'une bio-résine issue du phytoplancton dans son châssis, associée à du plastique recyclé. Cela permet de réduire de plus de 40 % les émissions de CO2 lors de sa fabrication par rapport aux plastiques traditionnels.