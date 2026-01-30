Le paysage de la téléphonie mobile en 2025 ressemble étrangement à celui de l'année précédente. Un rapide coup d'œil au classement des meilleures ventes mondiales révèle un duopole bien installé. Apple et Samsung se partagent l'intégralité des dix premières places, confirmant une tendance de fond où la concurrence peine à exister. Les chiffres, notamment ceux du cabinet Counterpoint Research, sont formels et dessinent un marché à deux vitesses.

Pourquoi Apple est-il le grand vainqueur de 2025 ?

La firme de Cupertino s'arroge la part du lion avec une performance impressionnante. Pas moins de sept de ses modèles figurent dans le top 10 mondial. Le podium est entièrement occupé par la marque, avec l'iPhone 16 en première position, suivi de près par l'iPhone 16 Pro Max et l'iPhone 16 Pro. Cette configuration est une réplique quasi parfaite du classement de 2024, soulignant la fidélité des consommateurs.

Le succès ne s'arrête pas là. La nouvelle gamme iPhone 17, bien que commercialisée plus tard dans l'année, a connu un démarrage fulgurant. Ses ventes ont surpassé de 16 % celles de la génération précédente sur le premier trimestre de lancement. Tim Cook, le PDG d'Apple, a qualifié la demande de « tout bonnement stupéfiante », attribuant ce succès à une gamme jugée comme « la meilleure » jamais produite. L'iPhone 17 Pro Max s'est même hissé à la quatrième place du classement annuel.

Quelle est la stratégie de Samsung pour résister ?

Face à ce rouleau compresseur, Samsung parvient tout de même à tirer son épingle du jeu. Le géant sud-coréen place trois de ses appareils dans ce classement très convoité. Cependant, sa stratégie diffère de celle de son concurrent américain. Le constructeur mise principalement sur des modèles d'entrée de gamme pour faire du volume.

Ainsi, les Galaxy A16 5G et A06 4G occupent des places honorables au milieu du classement. Dans le segment premium, seul le Galaxy S25 Ultra réussit à se faire une place, en neuvième position. C'est un léger recul par rapport à son prédécesseur, mais le modèle enregistre des performances notables sur des marchés spécifiques comme le Japon ou l'Inde, avec une croissance significative.

Quelles tendances se dessinent pour le marché en 2026 ?

L'analyse de cette hégémonie permet d'anticiper les dynamiques futures. Les experts prévoient que le segment haut de gamme continuera de renforcer son poids sur le marché global. Cette tendance pourrait être accentuée par une pénurie de mémoire qui pénaliserait davantage les smartphones d'entrée et de milieu de gamme, très présents dans les marchés émergents.

Parallèlement, un autre phénomène est à surveiller : l'allongement des cycles de renouvellement. Les consommateurs pourraient conserver leurs appareils plus longtemps, poussant les fabricants à innover davantage pour convaincre. Pour Apple, la prochaine étape pourrait être l'introduction attendue d'un premier iPhone pliant, un pari technologique qui pourrait redéfinir les attentes du public.