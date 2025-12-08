Le géant sud-coréen a déclenché la colère de ses clients en transformant, fin octobre, ses frigos haut de gamme en véritables panneaux publicitaires. Une mise à jour logicielle avait imposé des annonces sur les écrans tactiles des modèles Family Hub, sans option pour les retirer.

Face au tollé général et à la mauvaise presse, l'entreprise vient de faire une spectaculaire machine arrière.

Pourquoi Samsung a-t-il fait marche arrière ?

Le mécontentement a rapidement pris de l'ampleur, notamment sur des forums comme Reddit, devenant le porte-voix d'une frustration collective. Les propriétaires, ayant déboursé entre 1800 et 3500 dollars pour ces appareils, n'ont pas accepté de voir leur appareil premium subitement envahi par des tuiles promotionnelles non désirées. La décision de Samsung a été perçue comme une intrusion inacceptable.

La pilule était d'autant plus dure à avaler que ces annonces étaient, au départ, impossibles à supprimer. La seule solution de contournement consistait à déconnecter totalement le réfrigérateur d'internet, le privant ainsi de la quasi-totalité de ses fonctions intelligentes. Un comble pour un produit vendu spécifiquement pour sa connectivité.

Comment désactiver ces publicités invasives ?

La solution, attendue par de nombreux utilisateurs de frigos connectés, est finalement arrivée via une nouvelle mise à jour logicielle. Le processus est désormais simple : les propriétaires, pour l'instant principalement aux États-Unis, peuvent se rendre dans les paramètres de leur appareil, accéder à la section dédiée aux publicités et simplement désactiver l'option.

Bonne nouvelle supplémentaire, cette manipulation permet de conserver les widgets d'information (météo, calendrier, etc.) tout en supprimant les pubs. Cependant, rien ne garantit la pérennité de cette fonctionnalité. Une future mise à jour pourrait très bien la modifier ou la supprimer, obligeant les utilisateurs à rester vigilants.

Quel est le risque de la publicité sur les objets connectés ?

Au-delà du simple désagrément, l'affichage publicitaire sur des appareils domestiques pose de sérieuses questions. Un cas survenu au Royaume-Uni l'illustre de manière tragique. Une femme nommée Carol, souffrant de schizophrénie, a dû être hospitalisée en urgence psychiatrique après avoir lu un message sur son frigo : "Nous sommes désolés de t'avoir contrariée, Carol".

Persuadée que l'appareil lui parlait directement, elle a sombré dans une profonde crise de paranoïa. Sa famille a découvert plusieurs jours plus tard qu'il s'agissait en réalité d'une publicité pour une série Apple TV+, affichée sans aucun contexte. Cette affaire met en lumière la dérive de ces publicités et les risques concrets qu'elles représentent pour les personnes vulnérables.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les modèles de frigos concernés par ces publicités ?

Selon les informations confirmées par Samsung, les publicités ne concernent que les réfrigérateurs de la gamme Family Hub équipés d'écrans de 21,5 et 32 pouces. Les autres appareils de la marque dotés d'écrans plus petits ne semblent pas affectés pour le moment.

Samsung collecte-t-il des données personnelles via ces annonces ?

Le constructeur sud-coréen assure que non. Il affirme que les publicités affichées sont contextuelles et qu'aucune donnée personnelle n'est collectée à des fins de ciblage publicitaire. Toutefois, cette déclaration repose sur la confiance accordée à l'entreprise.

L'option pour désactiver les publicités est-elle définitive ?

Rien n'est moins sûr. Bien que l'option soit aujourd'hui disponible suite à la pression des utilisateurs, Samsung n'a donné aucune garantie sur sa pérennité. Une future mise à jour logicielle pourrait tout à fait la retirer ou en modifier les conditions d'utilisation.