Commençons avec le pack Samsung Galaxy A25 5G 128 Go Bleu nuit + Casque Bluetooth JBL 520BT.

Le smartphone est doté d'un écran de 6,5 pouces Super AMOLED 120Hz avec une luminosité allant jusqu'à 1 000 nits. Que vous soyez en plein soleil ou dans la pénombre, les modes « Vision booster » et « Confort visuel » vous permettront de regarder vos contenus confortablement.

Côté photo, on trouve un triple capteur dont un principal de 50MP avec stabilisation optique.





Le Galaxy A25 est équipé d'un processeur Exynos 1280 et de 128 Go de stockage extensible jusqu'à 1 To avec une carte microSD.

Il intègre également la charge rapide 25 W.

Le pack Samsung Galaxy A25 5G 128 Go Bleu nuit + Casque Bluetooth JBL 520BT est à 249 € au lieu de 369 €, soit une remise de 33% sur la Fnac avec la livraison offerte. Les prix officiels sont de 299 € pour le smartphone et 59,99 € pour le casque.





