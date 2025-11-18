Les prochains écouteurs haut de gamme de Samsung, les Galaxy Buds 4 Pro, s'apprêtent à franchir un cap dans l'ergonomie en introduisant une commande entièrement mains libres, selon les dernières fuites issues du firmware One UI 8.5.

Alors que l'attente se concentre sur la prochaine série de smartphones Galaxy S26, qui devrait faire ses débuts au début de 2026, la firme sud-coréenne prépare en coulisses l'arrivée de sa nouvelle génération d'écouteurs sans fil.

Des animations et des chaînes de code dénichées dans la dernière version de One UI 8.5 ont permis à plusieurs sources de mettre au jour les principales caractéristiques des Galaxy Buds 4 Pro, ainsi que leur design retravaillé. Ce modèle, qui porte en interne le nom de code Bach, vise à corriger certaines décisions esthétiques controversées des précédents Buds 3 Pro.

Des gestes de la tête pour une interaction totale

L'innovation la plus marquante de cette fuite réside dans l'intégration d'une fonctionnalité baptisée « Head Gestures » (gestes de la tête). L'idée est simple : permettre à l'utilisateur d'interagir avec les écouteurs sans avoir à toucher les tiges ou son smartphone.

Un simple hochement de tête pour accepter, un mouvement latéral pour refuser. Ce concept, déjà aperçu sous une forme limitée chez des concurrents, est ici étendu par Samsung à un large éventail de commandes.

Grâce à cette technologie, les utilisateurs pourront notamment répondre ou rejeter des appels et des notifications, mais aussi gérer les alertes. Il sera possible de désactiver des alarmes, des minuteurs, des alertes de calendrier ou des rappels par un mouvement de tête.

Mieux encore, l'interaction avec un assistant IA pourra se faire en répondant aux questions par « oui » ou par « non », transformant la tête en véritable interface de contrôle. Cette solution s'avère particulièrement pertinente lors d'activités où l'on a les mains occupées, comme le sport ou la cuisine.

Un design affiné et un boîtier de charge plus intuitif

Au-delà de cette avancée logicielle, l'esthétique des Buds 4 Pro fait l'objet d'une refonte notable. Samsung semble vouloir lâcher du lest avec le design anguleux et triangulaire de la génération précédente, pour revenir à des lignes plus compactes et courbées.

Les tiges, toujours présentes, seraient désormais aplaties pour améliorer l'ergonomie et la détection des gestes. Les emblématiques barres lumineuses LED des Buds 3 sont quant à elles abandonnées, même si la commande par pincement sur les tiges semble maintenue.

Le boîtier de charge n'échappe pas à cette optimisation. Contrairement à la méthode d'insertion verticale des modèles précédents, les Buds 4 Pro se logeront à plat, un retour bienvenu à un format plus intuitif et qui rappelle celui des Buds 2 Pro.

Ce nouveau design inclut une petite augmentation de la capacité de la batterie du boîtier (qui passerait de 515 mAh à environ 530 mAh). Un détail malin vient s'ajouter : une touche physique près du port USB-C qui, lorsqu'elle est pressée deux fois, déclenchera la fonction « Trouver mon téléphone » pour localiser le smartphone jumelé.

Quelles fonctionnalités héritées des générations précédentes ?

Ces nouveautés s'accompagnent de la reconduction de fonctionnalités déjà appréciées dans la gamme Galaxy Buds. Les fuites confirment la présence de l'Audio 360, d'une amélioration de la réduction active du bruit (ANC) et d'une fonction de localisation du téléphone intégrée. La facilité de jumelage rapide avec un téléphone ou une tablette Samsung est également confirmée.

L'ensemble de ces informations, bien que non officielles, dresse le portrait d'une mise à jour sérieuse et réfléchie, qui pourrait faire des Galaxy Buds 4 Pro une option de choix pour l'écosystème Android.

La présentation officielle de ces écouteurs devrait avoir lieu au début de l'année 2026, probablement en même temps que la très attendue série Galaxy S26.