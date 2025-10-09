Samsung s'apprête à lancer un programme bêta pour One UI 8.5, sa prochaine surcouche majeure. Attendu avant la fin de l'année, ce test inédit pour une mise à jour intermédiaire préfigure des changements visuels importants avant le lancement des Galaxy S26.

Une rupture avec le calendrier habituel qui s'explique par les récents ajustements de son cycle de développement logiciel.

Après un déploiement rapide de One UI 8 qui a fait suite à un One UI 7 particulièrement tardif, Samsung semble vouloir maintenir un rythme soutenu. Le géant coréen s'apprête à lancer une nouvelle mise à jour importante, One UI 8.5, qui promet son lot de nouveautés visuelles et fonctionnelles. Une phase de test publique précédera sa sortie officielle.

Un programme bêta inattendu pour novembre

Traditionnellement, Samsung réservait ses programmes bêta aux versions majeures de sa surcouche (comme One UI 7 ou 8). Les mises à jour intermédiaires, dites ".5", étaient généralement déployées directement avec les nouveaux modèles de smartphones pliables en milieu d'année. C'est ici que réside le premier changement de cap.

Selon des informations concordantes, le programme bêta de One UI 8.5 devrait débuter durant la dernière semaine de novembre, potentiellement à partir du 24. Cette initiative est une première pour une version à mi-parcours de son cycle, signalant l'importance que Samsung accorde à cette mouture.

Pourquoi cette rupture dans le calendrier ?

Ce changement de stratégie n'est pas anodin et s'explique par les récents soubresauts du calendrier de Samsung. Le retard conséquent de One UI 7 a poussé l'entreprise à revoir son planning. En conséquence, One UI 8.0, basé sur Android 16, a été une mise à jour plus modeste, axée sur la stabilité.

One UI 8.5 hérite donc de la charge d'apporter des nouveautés plus substantielles. C'est cette version qui équipera les futurs fleurons de la marque, les Galaxy S26, dès leur sortie. Lancer une bêta en amont permet de fiabiliser les nouvelles fonctionnalités et de recueillir les retours des utilisateurs avant ce lancement stratégique.

À quoi faut-il s'attendre avec One UI 8.5 ?

Les premières fuites suggèrent que One UI 8.5 sera plus qu'une simple mise à jour de maintenance. On évoque des changements visuels significatifs, avec des icônes 3D et des éléments de menu inspirés d'autres systèmes d'exploitation pour moderniser l'interface. Basée sur Android 16 QPR2, la surcouche devrait également intégrer des fonctionnalités issues de la version stock d'Android.

Samsung mettrait aussi l'accent sur la confidentialité, avec une fonctionnalité potentiellement liée au matériel du Galaxy S26 Ultra qui limiterait la visibilité de l'écran sous certains angles.

Si les appareils éligibles à la bêta ne sont pas encore officiellement listés, on s'attend logiquement à ce que la série des Galaxy S25 soit la première servie, avant une disponibilité plus large.

Le déploiement final de la version stable, lui, devrait coïncider avec la présentation des Galaxy S26 en début d'année prochaine, à moins que Samsung ne nous réserve une autre surprise d'ici là.