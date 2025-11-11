Samsung revoit sa copie pour la série Galaxy S26. Après l'échec du S25 Edge, la gamme est remaniée, alimentant des rumeurs de retard. Finalement, un lancement est de nouveau envisagé pour début 2026, mais avec une segmentation technique nette : une puce Exynos pour les modèles de base et un Snapdragon exclusif, plus cher, pour la version Ultra.

Le calendrier de lancement des fleurons de Samsung est traditionnellement un moment clé de l'année technologique. Après une gamme S25 qui a introduit le modèle "Edge" avec un succès pour le moins mitigé, tous les regards sont tournés vers 2026 et les ajustements que le géant sud-coréen s'apprête à opérer.

Les premières informations laissaient en effet craindre un décalage significatif du programme habituel.

Un calendrier finalement avancé ?

L'échec commercial du Galaxy S25 Edge a eu un effet domino sur la planification de la gamme suivante. L'abandon du concept Galaxy S26 Edge et la réintroduction d'un modèle S26 Plus ont temporairement perturbé les chaînes de production, faisant craindre un lancement tardif en mars 2026.

Cependant, des informations plus récentes indiquent un véritable retournement de situation. Samsung aurait réussi à combler ce retard de manière impressionnante, visant maintenant une présentation officielle dès la fin du mois de janvier 2026...as usual.

Cette nouvelle feuille de route positionnerait une disponibilité commerciale des appareils pour la mi-février, permettant à la marque de prendre une longueur d'avance sur le Mobile World Congress (MWC).

La fracture matérielle : Exynos contre Snapdragon

La principale conséquence de ce remaniement de gamme se situerait sous le capot des futurs smartphones. Pour maîtriser ses coûts et mieux segmenter son offre, Samsung aurait décidé d'adopter une stratégie matérielle à deux vitesses. Les modèles Galaxy S26 et S26 Plus seraient ainsi équipés de la puce maison, l'Exynos 2600.

Seul le prestigieux Galaxy S26 Ultra bénéficierait du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, probablement dans une version optimisée "for Galaxy" comme par le passé.

Cette décision marquerait une rupture nette après une génération S25 qui avait fait le choix d'une uniformité sous Snapdragon, et ravive le débat sur la parité des performances entre les deux puces.

Quel impact sur les prix et la perception ?

Cette distinction technique ne sera pas sans conséquence pour le portefeuille des consommateurs. L'intégration de la puce Snapdragon, jugée plus coûteuse, associée à la hausse globale du prix des composants et à d'éventuels tarifs douaniers, rend une augmentation du prix du modèle Ultra quasi inévitable.

Dans le même temps, le nom Exynos, souvent perçu comme moins performant par une partie des utilisateurs avertis, pourrait désavantager les modèles Galaxy S26 et S26+ face à une concurrence féroce.

La question reste donc de savoir si les performances du nouvel Exynos 2600, qui devrait bénéficier d'une lithogravure en 2 nm, parviendront à convaincre et à estomper cette perception, ou si cette segmentation creusera définitivement un fossé au sein de la famille Galaxy S.