Station électrique Blackview OSCAL PowerMax 2400

Dotée d’une puissance de sortie de 2400 W, la OSCAL PowerMax 2400 peut alimenter jusqu’à 99 % des appareils domestiques. Elle propose 16 sorties polyvalentes, incluant recharge sans fil, chargeur de voiture, prises CC et CA, ports USB-A et USB-C.

Sa charge ultra-rapide de 1500 W permet de récupérer 80 % de batterie en seulement 1 h 12, et une charge complète en 1 h 30. Sa capacité extensible de 1872 Wh à 20 592 Wh, grâce à l’ajout de dix batteries BP2400, assure une alimentation fiable et durable pour tous vos besoins.

Côté sécurité, son système de gestion de batterie contrôle en continu la tension, le courant et la température, tandis que le mode UPS intégré garantit une bascule automatique en moins de 0,01 s en cas de coupure de courant, pour une alimentation ininterrompue.

La station embarque une lampe LED de 5 W avec cinq modes d’éclairage et signaux personnalisables, ainsi qu’un large écran LCD de 1 000 nits pour une lecture claire et un suivi intuitif de l’énergie.

Elle intègre aussi un système audio composé d’un caisson de basses de 25 W et d’un tweeter de 10 W, offrant un son riche et équilibré. Enfin, son application dédiée permet de contrôler la puissance et de suivre la charge en temps réel.

Vous pouvez obtenir la Blackview OSCAL PowerMax 2400 à 639 € en ce moment grâce au code 9DRTWKRB sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis l'UE.

Mini PC NiPoGi E3B

Il est propulsé par le processeur Ryzen 7 7730U, basé sur l’architecture Zen3 et gravé en 7 nm. Il embarque 8 cœurs / 16 threads, une fréquence turbo allant jusqu’à 4,5 GHz et 16 Mo de cache L3, offrant une excellente fluidité en multitâche. Son TDP standard est de 15 W, tandis que sa finesse de gravure assure à la fois performances élevées et efficacité énergétique. Il est idéal pour la productivité, tout en étant adapté au montage vidéo occasionnel et au gaming léger.

Le E3B intègre 16 Go de RAM DDR4 à 3200 MHz ainsi qu’un SSD M.2 2280 NVMe PCIe de 512 Go. La mémoire est extensible jusqu’à 64 Go (2 x 32 Go), et le stockage SSD jusqu’à 4 To (2 x 2 To).

Grâce à sa carte graphique Radeon RX Vega 8 (2000 MHz, 8 cœurs), le mini PC prend en charge la 4K à 60 Hz pour des images nettes et immersives. Avec un port HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 et un USB-C, il permet de connecter jusqu’à trois écrans simultanément. Son système de refroidissement performant assure un fonctionnement silencieux et évite toute surchauffe.

Le NiPoGi E3B est compatible avec le WiFi 6 (jusqu’à 2400 Mbps) et le Bluetooth 5.2 et intègre également un port RJ45.

Retrouvez le mini PC NiPoGi E3B à 318,49 € grâce à la réduction automatique de 9 % au panier sur Amazon.

Casque gaming sans fil Corsair Void v2

Profitez d’un audio dynamique qui vous permet de percevoir chaque pas, explosion et mouvement avec une précision directionnelle remarquable.

Bénéficiez d’une liaison ultra-rapide en 2,4 GHz à faible latence, ou passez en Bluetooth pour plus de flexibilité. Changez de mode instantanément grâce à un simple bouton (connexion 2,4 GHz avec RGB désactivé).

Les transducteurs personnalisés de 50 mm délivrent un son puissant et détaillé, offrant des effets percutants, des bandes-son riches et une immersion totale.

Passez aisément d’un PC à une PlayStation, une Switch ou un smartphone pour profiter d’un son optimal sur tous vos appareils.

Jouez sans interruption grâce à une batterie pouvant atteindre 70 heures d’utilisation. Et si vous êtes pressé, une recharge rapide de 15 minutes vous offre jusqu’à 6 heures supplémentaires.

Le Corsair Void v2 est en promotion en noir ou blanc à 89,99 € au lieu de 119,99 € (prix officiel), soit une remise de 25 % sur Amazon.



À découvrir également sur GNT :