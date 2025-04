L'an dernier, Samsung avait avancé la date de lancement de ses smartphones pliants Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 au mois de juillet, quelques jours avant le lancement des Jeux Olympiques 2024 de Paris qui lui ont servi d'écrin.

Ce lancement précoce (les annonces avaient lieu en août précédemment) a permis de mettre en lumière les smartphones mais n'a pas forcément beaucoup aidé à en accroître les ventes.

Les prochains smartphone Galaxy Z Fold7 et Galaxy Z Flip7 devraient eux aussi profiter d'un lancement dès début juillet, selon le média coréen The JoonAng, à l'occasion d'un événement Galaxy Unpacked.

Né un 4 juillet ?

Après avoir eu lieu à Séoul en 2023 et à Paris en 2024, Samsung aurait décidé de revenir aux Etats-Unis pour la prochaine présentation, et plus précisément à New York.

De là naît la spéculation d'un événement organisé le 4 juillet, jour de fête nationale aux Etats-Unis mais qui demandera à être confirmé. Les jours suivants, entre le lundi 7 et le mercredi 9 juillet, pourraient tout aussi bien convenir.

On sait déjà que les nouveaux smartphones resteront toujours assez proches des modèles actuels avec potentiellement un processeur mobile Exynos 2500 à bord.

Les actuels Galaxy Z Fold6 et Z Flip6. La génération suivante lui ressemblera

D'autres produits pourraient être dévoilés à cette occasion, comme des nouvelles montres connectées Galaxy Watch (et une Galaxy Watch Ultra 2 ?) et le casque connecté Android XR qui fait des apparitions régulières lors d'événements tech.

Samsung pourrait également en dire plus sur de nouveaux appareils pliants comme un Galaxy Z Flip FE destiné à toucher un plus large public par son prix abordable, moyennant des concessions sur les fonctionnalités.

Surtout, on pourrait découvrir les premières informations officielles concernant un smartphone "tri-fold" se pliant en trois, à l'image du Huawei Mate XT lancé l'an dernier.

Galaxy S25 Edge : le smartphone ultrafin pour le 13 mai

Avant cela, Samsung pourrait officialiser le lancement du modèle Galaxy S25 Edge affiné par rapport à la gamme Galaxy S25. Cela interviendrait le 13 mai prochain mais avec un lancement limité à la Chine et la Corée du Sud, suivi le 30 mai par les Etats-Unis.

Le smartphone ne serait produit qu'en quantités limitées et il reste à voir s'il trouvera le chemin d'un plus grand nombre de marchés. Autant dire qu'il sera plus une démonstration technique réalisée avant l'arrivée de l'iPhone 17 Air qu'un smartphone devant aider à augmenter les volumes de Samsung.