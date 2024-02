En marge du lancement de ses smartphones Galaxy S24, Samsung avait confirmé l'arrivée prochaine de la Galaxy Ring dans sa gamme de wearables. Orientée bien-être, cette bague connectée sera introduite dans le courant de cette année.

La Galaxy Ring sera déclinée en trois couleurs (noir, or et argent). Avec un total de neuf tailles différentes, elle pourra s'adapter à tous les doigts. À ce stade, Samsung communique encore peu de détails sur l'autonomie et ne précise pas les capteurs présents.

La marque indique toutefois que la Galaxy Ring est prévue pour être portée tout au long de la journée et pendant le sommeil. Elle capitalisera sur l'expérience engrangée en matière de gestion de données de santé. Le groupe souligne que sa plateforme Samsung Health compte 64 millions d'utilisateurs actifs par mois.

Quelques indices pour la Galaxy Ring

En parallèle de l'arrivée de la Galaxy Ring, Samsung Health va bénéficier de fonctionnalités de santé My Vitality Score et Booster Card. La bague connectée devrait donc apporter sa contribution avec les données acquises.

Pour My Vitality Score, Samsung évoque des informations de santé personnalisées sur la base de différents facteurs comme le sommeil, l'activité, la fréquence cardiaque et la variabilité de cette dernière. Concernant Booster Card, il s'agira de permettre de suivre au quotidien des objectifs prédéfinis de santé.

Dans le cadre d'un partenariat avec Natural Cycles (déjà en vigueur pour la Galaxy Watch), la Galaxy Ring permettra également un suivi du cycle menstruel et en matière de fertilité.

Au-delà de l'aspect santé ?

Samsung ne pipe par contre pas mot au sujet d'une intégration au sein de son écosystème SmartThings pour la maison connectée, ni pour la présence d'un module NFC et des possibilités de paiement sans contact.

N.B. : Sources images : Samsung.