Après les bracelets et les montres connectées, le prochain objet capable de suivre en continu vos paramètres physiologiques pourrait bien être la bague connectée. L'offre s'enrichit petit à petit et profite des avancées en matière de miniaturisation de capteurs pour proposer toujours plus de fonctionnalités.

Prendre les mesures au doigt plutôt qu'au poignet peut avoir plusieurs avantages, dont celui de la précision et de la sensibilité des mesures pour certains paramètres biologiques.

Et si plusieurs startups se sont lancées dans l'aventure, c'est un gros poisson qui s'y intéresse à son tour : Samsung ! Depuis plusieurs mois, il se murmure que la firme coréenne prépare un gadget baptisé Galaxy Ring.

Galaxy Ring, une autre façon de suivre sa santé

Si les informations étaient encore imprécises, le géant coréen a profité de la présentation de sa gamme de smartphones Galaxy S24 pour finir la conférence de presse Galaxy Unpacked en beauté avec une dernière annonce, à la façon "One More Thing" d'Apple.

Samsung announces its Galaxy Ring health tracker, taking on Oura. No details, pricing or release info. pic.twitter.com/tn9OXZeWdE — Mark Gurman (@markgurman) January 17, 2024

Et c'est donc bien une bague connectée Galaxy Ring qui a eu droit à ces honneurs à la fin d'une présentation qui se terminait justement sur les avantages de la plate-forme Samsung Health de collecte et synthèse des données de santé des utilisateurs.

Moins qu'une annonce, c'est plutôt un teaser auquel s'est adonné Samsung, se contentant de montrer la bague connectée et ses capteurs sur la face interne qui permettront le suivi d'un certain nombre de paramètres biologiques et d'activité physique.

Un calendrier et un prix encore mystérieux

La mesure du rythme cardiaque, du rythme respiratoire, de l'oxymétrie sanguine et le suivi du sommeil seront sans doute de la partie pour ce gadget qui se voudra plus discret que les bracelets connectés. Offrira-t-il pour autant une autonomie suffisante ?

Selon la rumeur, la bague connectée aurait aussi un autre pouvoir, celui de piloter des applications de réalité augmentée / virtuelle. Elle pourrait servir de système de contrôle pour un nouveau casque de réalité mixte qui serait lancé plus tard dans l'année.

On ne sait donc encore presque rien de ses caractéristiques ni de ses fonctionnalités, pas plus que Samsung ne révèle encore de date de disponbilité et de prix. Tout laisse à penser que la firme prépare une annonce de la Galaxy Ring en bonne et due forme plus tard dans l'année, peut-être à l'occasion du prochain événement Galaxy Unpacked de l'été, en même temps que les prochains smartphones pliants Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6, à moins que, maintenant que le secret est levé, Samsung souhaite aller plus vite afin de ne pas risquer de se faire voler la vedette par la concurrence.