Une autre journée qui se termine, mais, comme à notre habitude, nous vous proposons une dernière salve de promotions. Une multitude de produits à prix réduits dans divers rayons.

Commençons par le smartphone Samsung Galaxy S20 FE. Ce mobile possède un écran de 6,5" FHD 120 Hz incluant une caméra frontale de 32 MP. Ses 3 objectifs (ultra grand-angle 12 MP, grand angle 12 MP et téléobjectif Zoom x3 8 MP) à l'arrière vous permettront de capturer l'instant. Équipé d'une batterie de 4500 mAh, vous aurez une autonomie d'environ 20 heures en utilisation. Il affiche 128 Go de stockage et 6 Go de RAM.

Ce smartphone Samsung Galaxy S20 FE est vendu 499 € au lieu de 659 € soit 24% de réduction chez Darty. La livraison et le retrait sont gratuits.

D'autres smartphones sont également remisés à savoir :







Et d'autres produits sont à prix réduit comme :

Écouteurs sans fil

Clavier gaming

Drone







