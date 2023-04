Le printemps montre peu à peu le bout de son nez. On peut le remarquer avec la sortie des premiers bourgeons et des fous de jardin qui commencent à poster des photos des premières pousses de tomate qui ont déjà leurs feuilles.

Mais, si la nature reprend, n'oublions pas que l'herbe de votre chère pelouse reprend aussi et, il est agréable de la voir tondue. Nous savons tous, autant que nous sommes, que cette tâche est une corvée. Avec les avancées technologiques actuelles, notamment en termes d'IA et de robotique, les développeurs et inventeurs ont croisé leurs armes et ont fabriqué des tondeuses robots, que nous allons vous présenter.

Commençons par un best-seller, la tondeuse robot Gardena SILENO minimo. Ce robot tondeur dispose d'une autonomie de tonte pour une surface d'environ 250 m². Sa hauteur de coupe est réglable de 20 à 50 mm et il peut grimper des pentes allant jusqu'à 35%, afin de s'adapter à tous nos terrains, que ce soit un green de golf ou un terrain plein de crevasses. Le nettoyage est on ne peut plus simple, avec votre tuyau d'arrosage. Notons que ce robot tondeur peut fonctionner sous la pluie.

Cette tondeuse robot Gardena SILENO minimo est vendue 550,98 € au lieu de 649,99 € soit 15% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite dans un délai de 48h.



D'autres robots tondeurs sont également en promotion à savoir :

