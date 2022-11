Le groupe Samsung a pris l'habitude de lancer ses smartphones de référence Galaxy S en deux variantes matérielles : en Europe, des modèles utilisant ses processeurs mobiles Exynos, en Amérique du Nord, une gamme avec les dernières puces Snapdragon de Qualcomm.

Au fil des années, les processeurs Exynos ont eu de plus en plus de mal à soutenir la comparaison avec les solutions de Qualcomm, conduisant à des appareils mobiles aux caractéristiques ne se recouvrant plus totalement et des configurations à l'avantage des versions Snapdragon.

De quoi alimenter une certaine frustration chez les utilisateurs de smartphones Galaxy S sous Exynos et déclencher une mini-crise au sein de Samsung et de son activité de conception de puces Exynos.

Entre Exynos et Snadragon, les coeurs balancent

Après un SoC Exynos 2200 présent à bord des smartphones Galaxy S22 européens qui a eu l'avantage de proposer une partie graphique en RDNA 2 Mobile fournie par AMD mais sans offrir le sursaut de performances espéré, l'avenir est devenu incertain pour l'intégration de puces Exynos dans les flagships de Samsung.

Il y a bien eu la rumeur de la préparation d'un SoC Exynos 2300 pour lui succéder mais ce dernier a disparu des radars depuis des mois. Dans le même temps, il s'est murmuré que Samsung ne ferait appel qu'à des processeurs Snapdragon pour sa prochaine génération de smartphones.

Un seul processeur pour les animer tous

L'information se voit confirmée indirectement par Qualcomm dont le directeur financier a confirmé que la série Galaxy S23 sera intégralement équipée en puces Snapdragon, contre 75% d'approvisionnement pour les Galaxy S22 (le reste étant en Exynos).

La série Galaxy S23 de Samsung sera logiquement équipée du SoC Snapdragon 8 Gen 2 que Qualcomm va présenter à partir du 15 novembre 2022 dans le cadre de son événement Snapdragon Tech Summit.

Samsung Galaxy S23 Ultra (rendu signé @OnLeaks)

Samsung a déjà expliqué précédemment que la conception de puces Exynos allait se poursuivre mais pour d'autres segments que le haut de gamme. De fait, cela va permettre d'homogénéiser l'expérience utilisateur sur tous les marchés et limiter les critiques d'un traitement de défaveur envers les consommateurs européens.

La série Galaxy S23, sous Android 13 et avec surcouche One UI 5.0, est attendue pour début 2023 et l'événement Galaxy Unpacked associé pourrait se dérouler sur la première semaine de février 2023, avec une commercialisation des smartphones qui interviendrait dès le 17 février 2023.

Si les modèles conserveront des designs proches de ceux de la génération précédente, la surprise viendra du Galaxy S23 Ultra intégrant pour la première fois un capteur photo de 200 mégapixels, également signé Samsung.