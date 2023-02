Le groupe Samsung a l'habitude de lancer des smartphones de référence en début d'année (Galaxy S) et durant l'été (Galaxy Note puis Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip) pour couvrir les deux semestres.

Et pour appuyer les ventes de fin d'année, la firme a eu l'idée de lancer un modèle Galaxy S FE ou Fan Edition qui reprend le style et les caractéristiques des Galaxy S de début d'année tout en se positionnant à un tarif plus attractif.

Reprise des éléments des Galaxy S23 sauf...

Après un Galaxy S21 FE lancé tardivement en janvier, ce qui l'avait désavantagé alors que sortait au même moment la gamme Galaxy S22, Samsung n'avait pas lancé de variante Galaxy S22 FE l'an dernier du fait de la crise des semiconducteurs et des difficultés d'approvisionnement en composants mais un Galaxy S23 FE serait de retour cette année.

Quelques détails commencent à émerger, à commencer par la nature du processeur embarqué. Et là où la série Galaxy S23 bénéficie d'un processeur spécial Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, le futur Galaxy S23 FE resterait sur un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 plus classique mais toujours adapté.

Redonner de la visibilité à la série FE

Un choix de raison pour maintenir un prix bas sur le futur modèle tout en reprenant les codes du design et une partie des caractéristiques des smartphones de référence du début d'année.

Selon les rumeurs, cela permettra de faire baisser le tarif d'environ 150 dollars par rapport au Galaxy S23. Il se murmure que Samsung pourrait réduire ses efforts sur la prochaine série Galaxy A en milieu de gamme pour mieux mettre en avant le Galaxy S23 FE attendu sur le second semestre 2023.