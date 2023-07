Le géant Samsung sait concevoir des processeurs mobiles sous la marque Exynos et les a régulièrement utilisés dans ses propres smartphones. Toutefois, au fil du temps, un décalage de performances s'est accentué entre les processeurs Exynos des versions européennes et les processeurs Snapdragon 8 de Qualcomm, proposés sur les modèles nord-américains.

Pour la série Galaxy S23 lancée en début d'année, le groupe coréen a fait le choix de proposer le processeur Snapdragon 8 Gen 2 " For Galaxy " (une version overclockée) sur l'ensemble des variantes proposées sur les différents marchés.

Le même processeur sera également au coeur des smartphones pliants Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 attendus ce 26 juillet 2023, un peu plus tôt que d'habitude. En revanche, pour les prochains modèles, il faut s'attendre à du changement.

Le Galaxy S23FE en Exynos ?

Le site SamMobile relève que le Galaxy S23 FE, gamme qui fera son retour cette année et peut-être en même temps que les smartphones pliables, devrait proposer un processeur Exynos au lieu de Snapdragon, au moins sur certains marchés.

Exynos 2200, le mal-aimé des Galaxy S22 européens

La rumeur veut qu'il propose le processeur Exynos 2200 des Galaxy S22 de 2022 qui se positionne légèrement en-dessous du Snapdragon 8 Gen 1 (également de 2022), ce dernier restant vraisemblablement réservé au marché US.

Le processeur Exynos 2200 a fait le choix d'une partie graphique RDNA mobile (reposant sur l'architecture RDNA 2) grâce à un partenariat avec AMD mais cela n'a pas suffi à rattraper la différence de performances observée avec les solutions mobiles de Qualcomm.

Quel processeur pour le Galaxy S24 ?

Mais ce n'est pas tout puisqu'il est aussi question du retour du processeur Exynos dans les prochains smartphones de référence Galaxy S24 de Samsung attendus en début d'année prochaine.

On évoque ici un processeur Exynos 2400 qui serait proposé sur les modèles Galaxy S24 proposés en Europe et en Asie tandis que les versions US profiteraient d'un SoC Snapdragon 8 Gen 3.

Ce serait donc le retour à des séries Galaxy S24 distinctes selon les marchés. Les caractéristiques de l'Exynos 2400 étant encore inconnues, difficile de savoir si la différence de performances entre Exynos et Snapdragon sera toujours aussi criante, provoquant de la frustration chez les utilisateurs européens.