Si le groupe coréen met de plus en plus l'accent sur les smartphones pliants qui lui assurent une belle rentabilité, il ne peut pas faire l'impasse sur la série Galaxy S qui constitue sa gamme de référence pour le début d'année.

Samsung s'apprête donc à dévoiler les smartphones Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra qui prendront le relais de la famille Galaxy S22 avec un certain nombre de nouveautés : puce premium Snapdragon 8 Gen 2 (jusqu'en Europe, jusque là habituée au processeur Exynos) plus rapide que celle de la concurrence et capteur photo 200 mégapixels pour la variante Ultra.

Encore plus de mémoire de stockage

La montée des capacités nécessite plus de mémoire pour profiter de toutes les fonctionnalités et stocker les images et photos prises en haute qualité. Selon le leaker Ahmed Qwaider, Samsung aurait donc fait le choix de basculer vers 256 Go de mémoire comme capacité de stockage de base de sa future série, au lieu de 128 Go.

Les modèles Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23+ pourraient profiter d'une configuration 8 + 256 Go tandis que le Galaxy S23 Ultra pourrait bénéficier de 256 Go, 512 Go et même 1 To de stockage. Cette dernière version pourrait également profiter de 12 Go de RAM LPDDR5X.

La firme abandonnerait donc la capacité de stockage 128 Go pour ses smartphones haut de gamme, ce qui peut paraître désormais un peu chiche en 2023 et alors que les smartphones premium ne proposent pas d'extension du stockage par carte mémoire.

Ecran plus plat pour le stylet

Le même leaker affirme que l'écran tactile du nouveau smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra sera quasiment plat de manière à rendre l'expérience avec le stylet plus agréable qu'avec un affichage incurvé sur les tranches.

Les différents rendus diffusés par un autre leaker, OnLeaks, ont déjà montré les trois modèles qui proposeraient un dos avec des capteurs photo affleurant la surface, sans le traditionnel bloc et rappelant le design du Galaxy S22 Ultra.

L'ensemble de la gamme Galaxy S23 embarquera le système Android 13 et la surcouche One UI 5.1 offrant encore plus de possibilités de personnalisations pour l'écran de verrouillage.

Les smartphones Galaxy S23 doivent être présentés début février à l'occasion d'un événement Galaxy Unpacked qui pourrait également dévoiler de nouveaux PC portables Galaxy Book.