Samsung lancera bientôt sa nouvelle série de smartphones de référence Galaxy S23 et la fenêtre de tir devrait se situer vers le mois de février pour profiter d'une présence sur le marché dès les premiers mois de l'année.

Cela permet généralement de se positionner quelques semaines en amont de la concurrence, même si cette dernière est de plus en plus prompte à faire de même et à débarquer sur le marché dès l'hiver, plutôt que le printemps.

Les images promotionnelles se montrent déjà

En attendant la présentation officielle, des images des modèles Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra ont fuité sur la Toile, confirmant leur design et les coloris choisis. Le site 91Mobiles livre ainsi plusieurs rendus officiels qui viennent confirmer les choix esthétiques du groupe coréen avec des capteurs photo émergeant directement du dos, sans bloc dédié.

Le leaker OnLeaks avait déjà largement montré le nouveau design dans des rendus ces derniers mois et le style des Galaxy S23, largement inspiré du Galaxy S22 Ultra, n'est donc pas une surprise.

Les images de presse en fuite permettent de confirmer que le Galaxy S23+ sera proposé en parme tandis que le Galaxy S23 Ultra profitera d'un vert pâle. Ce sont du moins les coloris qui seront mis en valeur dans le marketing de Samsung.

Quelles caractéristiques pour les Galaxy S23 ?

La série Galaxy S23 devrait profiter d'un processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 aux fréquences plus élevées que la puce standard grâce à un partenariat spécifique avec Qualcomm.

Si l'on ajoute l'utilisation pour la première fois d'une mémoire RAM LPDDR5X fabriquée par Samsung et spécialement optimisée pour les puces Snapdragon, on peut espérer d'intéressantes performances sur ces nouveaux modèles.

Le modèle Galaxy S23 Ultra sera aussi le premier de la série à disposer d'un capteur photo de 200 mégapixels, en remplacement du modèle 108 mégapixels proposé deux années de suite sur la série.

Et pour ne pas se laisser distancer par Apple et iOS, Samsung aurait prévu pour sa série (ou certains modèles) une possibilité de communiquer par satellite. Cela reste à confirmer mais on sait déjà que Android 14 embarquera tous les outils nécessaires pour assurer cette fonctionnalité.