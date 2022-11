Après avoir présenté les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 avec écran repliable durant l'été, le groupe Samsung prépare la prochaine génération que l'on devrait découvrir en début d'année prochaine.

La série Galaxy S23 devrait de nouveau se présenter sous la forme de trois modèles : Galaxy 23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra, ce dernier concentrant les innovations.

S'il reste à voir si les smartphones embarqueront toujours un processeur mobile Exynos pour les versions européennes ou si toutes les variantes basculeront sur la prochaine solution Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, on commence à avoir une idée de la configuration du bloc photo du Galaxy S23 Ultra.

Place au capteur 200 mégapixels

En tant que fleuron de la gamme, il troquera le module principal de 108 mégapixels du Galaxy S22 Ultra pour un nouveau capteur 200 mégapixels issu de sa série Isocell HPx.

Plusieurs smartphones de marque concurrente (Motorola Edge 30 Ultra, Xiaomi 12T Pro...) ont déjà lancé des modèles dotés de cette famille de capteur mais celui du Galaxy S23 UItra devrait être particulièrement optimisé pour la photo en basse lumière.

Les rendus officieux ont montré que le Galaxy S23 Ultra proposera comme son prédécesseur quatre capteurs photo placés à l'arrière. Le leaker Yogesh Brar en dévoile les caractéristiques...qui s'avèrent similaires à celles du S22 Ultra.

Une configuration proche du Galaxy S22 Ultra

Outre le capteur photo 200 mégapixels qui constituera la grande nouveauté, on retrouverait donc :

un module de 10 mégapixels faisant office de zoom périscopique avec un grossissement sans perte x10 (et sans doute toujours un super zoom x100)

un deuxième téléobjectif pour du zoom sans perte x3

un capteur 12 megapixels de type ultra grand angle.

Pas de grande surprise sur les capteurs annexes, ce seront les mêmes que pour le S22 Ultra, avec sans doute des optimisations logicielles et quelques astuces matérielles pour améliorer le rendu, renforcer la qualité en photo de nuit et offrir une mise au point précise et rapide.

Le prochain modèle haut de gamme de Samsung pourrait par ailleurs offrir la possibilité de prendre des photos en qualité RAW jusqu'à 50 megapixels, ce qui promet de solides possibilités d'édition à partir des données brutes de l'image.

La série Galaxy S23 de Samsung devrait être présentée début 2023 avec Android 13 et la surcouche One UI 5 à l'occasion d'un événement dédié Galaxy Unpacked. En revanche, le modèle Galaxy S22 FE (qui reprend la fiche technique des Galaxy S22 de début 2022 mais dans un nouveau format et à un prix plus bas) aurait été sacrifié sur l'autel de la pénurie de composants. Un Galaxy S23 FE pourrait revenir soit en fin d'année prochaine, soit début 2024.