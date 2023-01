Après la fuite via une publication accidentelle et éphémère sur le site de la marque pour la Colombie et l'Estonie, c'est l'officialisation en bonne et due forme de la part de Samsung. C'est bel et bien le 1er février prochain que se tiendra l'évènement Galaxy Unpacked 2023.

Depuis San Francisco aux États-Unis, ce Galaxy Unpacked 2023 se déroulera en présentiel à partir de 10h heure locale (19h heure de Paris). Samsung souligne que ce sera la première fois depuis trois ans et le début de la pandémie de Covid-19 qu'un évènement Unpacked sera en présentiel.

Le Galaxy Unpacked 2023 sera néanmoins toujours retransmis en direct sur le site Samsung.com et la chaîne YouTube de Samsung. Il ne fait guère de doute que la série Galaxy S23 sera la vedette du côté des smartphones.

Avec beaucoup d'emphase pour Samsung

" Une nouvelle ère d'innovations Galaxy arrive. Nos innovations sont pensées pour offrir des expériences exceptionnelles, aujourd'hui comme demain. La nouvelle série Galaxy S définira notre vision de l'expérience ultime et de l'extraordinaire ", écrit Samsung dans sa communication.

La série Galaxy S23 devrait être animée par une version spéciale du SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Fin 2022, Samsung a par ailleurs annoncé de la RAM LPDDR5X avec des vitesses de transfert de jusqu'à 8,5 Gbit/s qui a été validée pour une utilisation sur les plateformes mobiles Snapdragon.

Sont attendus un Galaxy S23, un Galaxy S23+ et un Galaxy S23 Ultra. Pour ce dernier, un capteur photo de 200 mégapixels avec stabilisation optique prendrait la succession du capteur photo de 108 mégapixels présent sur les deux précédentes versions.

Opération teasing pour Samsung

Plusieurs informations ont déjà fuité concernant la série Galaxy S23. Des incertitudes demeurent toutefois, comme pour la solution satellitaire Snapdragon Satellite récemment dévoilée par Qualcomm. Via la constellation de satellites Iridium, elle permettra la prise en charge de la messagerie bidirectionnelle avec des smartphones équipés du Snapdragon 8 Gen 2 (système Snapdragon 5G Modem-RF).

En attendant le jour J, Samsung promet quelques teasers à venir. Cela a d'ailleurs déjà débuté pour certains pays, afin de mettre en avant trois capteurs photo, une résolution de premier rang avec plein de mégapixels, des photos dites exceptionnelles et y compris dans des conditions de faible luminosité. Une allusion est aussi faite au clair de lune.

Tout ceci est habituel en matière de marketing et Samsung ne devrait pas entrer dans les détails qui seront réservés à la présentation du 1er février.