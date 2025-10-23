Samsung Galaxy S24 (128 Go)

Il est doté d’un écran FHD+ de 6,2 pouces aux bordures fines, offrant un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz. Son châssis en aluminium de qualité aérospatiale et sa certification IP68 assurent une solidité exemplaire et une protection efficace contre l’eau et la poussière.

Grâce à l’intelligence artificielle intégrée, vous pouvez sublimer vos photos, traduire des conversations instantanément, transformer vos enregistrements vocaux en texte ou résumer vos notes en quelques secondes.

Son capteur principal de 50 MP capture des images d’une grande précision, tandis que les modes de zoom 2x et 3x, renforcés par la technologie de zoom IA jusqu’à x30, permettent d’approcher chaque détail sans perte de qualité.

Enfin, la gestion intelligente de la batterie optimise l’autonomie pour vous accompagner plus longtemps au quotidien.

Retrouvez le Samsung Galaxy S24 (128 Go) en noir à 361,99 € en ce moment sur Cdiscount (prix officiel 649 €).

Barre de son Hisense AX5125H

Elle offre un véritable canal 5.1.2, garantissant un son Dolby Atmos authentique qui élargit la scène sonore aussi bien horizontalement que verticalement. Elle crée un environnement immersif qui vous enveloppe totalement, jusqu’au-dessus de votre tête.

Les haut-parleurs arrière sans fil assurent une restitution 3D réaliste. Placés derrière vous, ils ajoutent une véritable profondeur au son surround, pour une expérience plus vivante et enveloppante.

Grâce à la technologie Dolby Atmos, chaque son est perçu comme un objet tridimensionnel, sans limite de direction. Les effets sonores se déplacent autour et au-dessus de vous, offrant une clarté, une richesse et une précision saisissantes.

La barre de son Hisense AX5125H est en ce moment à 249 € au lieu de 279 €, soit une remise de 11 % sur Amazon.

Écran PC gaming MSI MAG 271QPX QD-OLED E2

Cet écran 27 pouces QD-OLED de 3ème génération offre une qualité d’image exceptionnelle, avec des contrastes profonds, des couleurs éclatantes et une luminosité parfaitement maîtrisée. Son temps de réponse gris à gris ultrarapide de 0,03 ms et son taux de rafraîchissement de 240 Hz garantissent une fluidité optimale, idéale pour le jeu et les contenus dynamiques.

Grâce à la technologie QD Premium Color, les couleurs respectent les standards professionnels avec une précision Delta E ≤ 2. La norme VESA DisplayHDR True Black 400 assure quant à elle des visuels HDR saisissants, riches en détails et en nuances.

Le système MSI OLED Care 2.0 protège la dalle en réduisant les risques de marquage ou de brûlure, prolongeant ainsi la durée de vie de l’écran. Le mode Console, compatible HDMI 2.1 avec une bande passante complète de 48 Gb/s, offre des performances optimales pour les consoles de dernière génération.

Enfin, le pied de support réglable permet d’ajuster facilement la hauteur et l’inclinaison.

L'écran PC gaming MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 est en promotion à 449,99 € chez Boulanger en ce moment (prix officiel 799,99 €).





