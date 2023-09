Pour conserver un design très fin des smartphones, la plupart des fabricants ont fait le choix d'augmenter marginalement la capacité de stockage d'énergie des batteries et ont plutôt misé sur l'augmentation de la puissance de charge, réduisant le temps nécessaire pour recharger la batterie.

Désormais, il n'est plus rare de trouver des smartphones avec des puissances de charge de 60 à 100W, tandis que les modèles les plus avancés peuvent aller bien au-delà avec des charges de 120W à 150W et grimper jusqu'à 200W.

Puissance de charge vs préservation de la batterie dans le temps

Si nombre de fabricants chinois se sont emparés de cette possibilité, ce n'est pas le cas des deux leaders du marché des smartphones, Samsung et Apple, qui restent sur des charges de 25W, à part quelques exceptions.

Samsung Galaxy S23 Ultra, compatible avec une charge 45W

Ils privilégient ainsi la tenue de la batterie dans le temps, sans les stress occasionnés par une charge très puissante qui échauffe les composants et favorise la formation de dendrites réduisant la capacité des batteries.

Toutefois, les progrès rapides en matière de charge créent un décalage de plus en plus visible entre les smartphones qui disposent d'une charge rapide et ceux qui en sont dépourvus.

La situation n'a pas changé chez Apple pour la série iPhone 15 récemment annoncée. Evoluera-t-elle du côté de Samsung pour ses futurs smartphones de référence Galaxy S24 ?

On prend les mêmes et on recommence

Des documents issus de l'organisme de certification chinois 3C permettent déjà de répondre à cette question. Ils dévoilent que le schéma restera inchangé, avec un Galaxy S24 doté d'une charge de 25W tandis que les Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra profiteront de la même charge 45W que les modèles de l'an dernier.

Il n'y aura donc toujours pas de miracle début 2024, malgré les espoirs formulés dans certaines fuites de voir le Galaxy S24 Ultra passer à 65W. Les documents signalent également qu'il n'y aura pas de chargeur dans la boîte des Galaxy S24.

Si une charge de 45W n'est pas si mal de nos jours, la charge de 25W du Galaxy S24 est plus décevante pour un smartphone haut de gamme et qui nécessite encore plus d'une heure de charge quand beaucoup de smartphones de même segment se chargent en 30 minutes, voire en moins de 20 minutes.