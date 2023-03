Le géant Samsung a lancé sa gamme de smartphones de référence Galaxy S23 au mois de février en reprenant les grandes lignes du design du Galaxy S22 Ultra et ses capteurs photo affleurant la surface et en intégrant pour la première fois un capteur photo 200 mégapixels dans son fleuron Galaxy S23 Ultra.

Cette série est également marquée par l'utilisation d'un processeur Snapdragon 8 Gen 2 "For Galaxy". Pour les marchés européens, cela change des processeurs Exynos proposés jusqu'à présent et dont le décalage de performances était chaque année plus marqué.

Pour la génération suivante, les Galaxy S24 devrait a priori conserver un processeur mobile venant de Qualcomm et c'est donc le SoC Snapdragon 8 Gen 3 qui fournira la puissance. Il reste à voir s'il maintiendra sa différenciation dans une version spéciale " For Galaxy ".

Le processeur devrait toujours utiliser de la RAM LPDDR5x et se tourner vers le standard UFS 4.1 pour l'espace de stockage, assurant des débits toujours plus élevés pour répondre aux usages avancés de ces smartphones premium.

De la communication par satellite ?

Il profitera ainsi des dernières technologies mobiles et pourrait en outre ajouter une communication par satellite bi-directionnelle. On sait qu'Android 14 disposera des API et composants logiciels nécessaires tandis que Qualcomm compte bien diffuser son environnement Snapdragon Satellite au sein de ses modems 5G mais Samsung pourrait rapidement disposer de ses propres technologies de communication satellite.

Selon le site SamLover, la gamme Galaxy S24 proposera également du nouveau du côté de l'écran. Samsung devrait toujours proposer de beaux affichages AMOLED mais avec pour la première fois l'utilisation d'un rafraîchissement d'écran de 144 Hz, au lieu des 120 Hz utilisés ces dernières années.

En association avec la surcouche One UI 6.0, cela devrait apporter encore plus de fluidité et de réactivité dans l'utilisation des smartphones, un point parfois critiqué par les utilisateurs et que One UI 5.x tente déjà de corriger.

Le Galaxy S24 Ultra toujours en 200 MP

Le futur smartphone Galaxy S24 Ultra conservera un capteur photo de 200 mégapixels comme module principal, avec des améliorations attendues sur la capacité de zoom.

Etant donné la précocité de ces révélations pour une série de smartphones qui ne sera lancée que dans 10 mois, il convient de rester prudent sur ce qui évoqué ici, même si la liste de fonctionnalités évoquées n'a rien d'illogique.