Réussir à écouler ses smartphones de référence dans un marché en berne n'est pas chose aisée mais Samsung ne s'en est pas trop mal sorti avec sa gamme Galaxy S23.

La puissance économique du leader du secteur associée à de multiples opérations de promotion lui permettent de rester visible plus longtemps que d'autres marques et d'accumuler les ventes.

Le passage à un processeur unique Snapdragon pour l'ensemble des modèles écoulés sur les différents marchés a peut-être aussi généré moins de critiques sur les différences de performances entre Exynos et Snapdragon.

L'espoir d'une hausse des ventes

Pour les ventes de la série Galaxy S24 prévue l'an prochain, Samsung se montrerait plutôt positif. Le marché pourrait enfin profiter d'un sursaut après le tassement observé à la suite de la pandémie de coronavirus et la firme compte mettre l'accent sur une thématique très à la mode en ce moment : l'intelligence artificielle embarquée, à défaut de révolutionner le design qui restera très proche de celui du Galaxy S23.

Rendu supposé du Galaxy S24 (credit : @OnLeaks / Smartprix)

En ajoutant à cela une annonce précoce, dès le mois de janvier, pour être rapidement présent sur le marché en principe avant l'arrivée des grands concurrents chinois, le géant coréen espère tirer son épingle du jeu.

Selon le Korea Daily, Samsung se serait fixé un objectif de 35 millions de smartphones pour la série Galaxy S24, soit 10% de plus que les 31 millions d'unités écoulées pour les Galaxy S23.

Samsung toujours leader, mais...

Le site Samsung Mobile rappelle que les Galaxy S21 et S22 ont généré des volumes inférieurs à 30 millions d'unités ces dernières années. Pour autant, Samsung resterait sur une perspective de volume général de l'ensemble de ses smartphones de 253 millions d'unités en 2024.

C'est beaucoup moins que les 300 millions d'unités que la firme écoulait il y a quelques années et cela pourrait permettre à ses proches concurrents de se rapprocher voir de dépasser le leader mondial, en première place depuis des années.

Les segments haut de gamme et premium restant encore un peu dynamiques, Samsung peut espérer encore obtenir des résultats avec les Galaxy S et les Galaxy Z (Fold et Flip) pour tirer vers le haut ses ventes de smartphones.