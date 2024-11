Le groupe Samsung renouvellera une nouvelle fois sa gamme de smartphones de référence Galaxy S25 en début d'année prochaine. C'est l'une des confirmations apportées par la firme coréenne lors de la présentation de ses résultats financiers trimestriels.

Ce n'est pas vraiment une surprise étant donné les habitudes de la marque et les nombreuses fuites qui préparent déjà leur lancement. Mais ce n'était pas la seule promesse faite par le groupe coréen à cette occasion.

Il a en effet confirmé également la préparation d'un casque de réalité virtuelle (ou mixte) qui pourront donc être lancé en 2025. Il est ainsi fait mention d'un dispositif XR (eXtended Reality) dans les perspectives pour l'année prochaine.

Un casque ou des lunettes XR pour 2025 ?

Des rumeurs ont déjà commencé à circuler concerner ce casque de réalité mixte (qui pourrait aussi correspondre à un format de lunettes connectées) dont le nom de code serait Moohan. Equipé d'une puce dédiée Snapdragon XR2+ Gen 2, il pourra supporter l'environnement Android XR.

Une version développeurs semblait être prévue pour le mois d'octobre avant un lancement global début 2025 mais rien n'a été annoncé ce mois-ci, ce qui laisse entendre du retard ou un changement de projet de dernière minute.

Qui se souvient de l'accessoire Galaxy Gear VR ?

Samsung avait déjà fait une excursion dans les casques de réalité virtuelle en les associant à ses smartphones pour fournir l'écran et la capacité de traitement avant de s'éloigner du segment quand Facebook / Meta et HTC ont commencé à lancer des produits dédiés de plus en plus puissants.

La firme pourrait faire un retour sur le segment à l'occasion de la disponibilité de nouvelles puces dédiées plus efficaces et endurantes et en profitant des travaux dans ce domaine réalisés ces dernières années et qui ont permis de faire avancer les techniques.

Se renouveler sans tout casser

Plus globalement, Samsung va chercher à développer ses propositions haut de gamme, un refuge lucratif plus difficile d'accès pour la concurrence. Mais on pourrait aussi enfin entendre parler l'an prochain d'un smartphone pliant positionné à un tarif plus attractif pour attirer les consommateurs.

Pionnier sur le segment, le groupe coréen est en perte de vitesse et se voit menacé par des produits chinois concurrents plus innovants sur certains aspects comme la finesse, la légèreté ou la présence de la pliure au niveau de la charnière.

Le démarrage des ventes des Galaxy Z Flip6 et Galaxy Z Fold6, qui restent des évolutions légères des modèles précédents, serait modéré et il faudra peut-être inaugurer de nouveaux formats (écran pliable en trois ou enroulable) pour relancer l'intérêt ou bousculer la grille tarifaire pour refaire du volume.