Depuis plusieurs mois, les informations concernant le processeur embarqué dans la prochaine série de smartphones Galaxy S25 de Samsung prennent différentes directions.

S'il fait peu de doutes que la firme proposera la dernière puce Snapdragon de Qualcomm sur le Galaxy S25 Ultra, la question se pose pour les Galaxy S25 et Galaxy S25+.

Rendu potentiel du Galaxy S25 (credit : @OnLeaks / Android Headlines)

La logique voudrait que le processeur Exynos 2500 soit présent mais Samsung semble avoir du mal à le produire en quantités importantes via son procédé de gravure en 3 nm du fait de rendements faibles.

Exynos, Dimensity ou Snapdragon, choix pas si cornélien

Les volumes produits risquent de ne pas être suffisants pour un lancement des smartphones en tout début d'année et le SoC Exynos 2500 ne serait alors proposé que plus tard, peut-être dans les smartphones pliants Galaxy Z Fold7 et Galaxy Z Flip7 durant l'été 2025.

Par quoi le remplacer ? Il s'est murmuré que Samsung pourrait faire appel au processeur Dimensity 9400 de MediaTek, concurrent direct du Snapdragon 8 Elite et annoncé début octobre.

Si les performances ne se recouvrent pas complètement, la puce aurait l'avantage d'être moins onéreuse que celle de Qualcomm. Samsung utilise occasionnellement des puces MediaTek dans ses produits et ce pourrait être l'occasion de renforcer les liens.

Ce ne serait toutefois pas la solution choisie par le géant coréen, selon le leaker Ice Universe qui affime que tous les smartphones Galaxy S25 seront dotés d'une puce Snapdragon 8 Elite.

Retour au tout Snapdragon pour les Galaxy S25

Samsung avait déjà fait ce choix du tout Snapdragon pour la série Galaxy S23 avant de revenir à l'Exynos pour les Galaxy S24 et S24+ cette année en les équipant d'une puce Exynos 2400.

L'expérience utilisateur sur Galaxy S25 devrait donc être similaire de chaque côté de l'Atlantique alors que les critiques étaient de plus en plus fortes concernant les différences de performances entre smartphones Galaxy S sous Exynos et sous Snapdragon.

Mais ce choix pourraît avoir la conséquence d'un coût relevé. Le processeur Snapdragon 8 Elite, en passant à la gravure en 3 nm (chez TSMC) et en utilisant de nouveaux coeurs Oryon (objets d'une âpre bataille juridique avec ARM Holdings), pourrait en effet voir son prix gonfler de 20% par rapport à la génération précédente, ce qui se répercutera logiquement sur le tarif des smartphones. Prêts à y mettre le prix ?

Il reste à voir s'ils seront proposés dans une variante For Galaxy avec des optimisations spécifiques pour se distinguer de la concurrence. Annoncé à une fréquence de 4,32 GHz, il semble déjà être capable d'aller plus haut sur certains benchmarks.