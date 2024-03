Le géant Samsung lancera cet été la nouvelle génération de ses deux smartphones pliants Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6. Selon les premières informations, ils devraient largement reprendre le format et les caractéristiques des modèles actuels et rester sur un segment ultra premium largement supérieur à 1000 €.

En parallèle, il se dit depuis l'an dernier que le groupe coréen pourrait lancer un Galaxy Z Fold6 FE qui permettrait d'abaisser sensiblement le tarif du modèle et pouvoir ainsi toucher un public plus large.

La concurrence s'est étoffée ces derniers trimestres avec un certain nombre de nouveaux modèles dont certains tentent une descente en gamme qui se fait désirer. Le pionnier des smartphones pliants pourrait donc élargir un peu son horizon pour soutenir ses ventes avec un modèle plus abordable.

Un Galaxy Z Fold6 FE à moitié prix ?

La gamme FE (Fan Edition), déjà utilisée avec les Galaxy S, pourrait être logiquement déclinée chez le Galaxy Z Fold avec la même logique de coller plus ou moins au design tout en proposant une expérience un peu moins pointue que les modèles d'origine.

A quel tarif sera-t-il proposé ? Des informations en provenance de Corée du Sud suggèrent que le Galaxy Z Fold6 FE suggèrent une fenêtre vers 800 dollars qui rendrait le modèle moins cher que le Galaxy Z Flip.

Samsung Galaxy Z Fold5

Au-dessus du Flip, le smartphone aurait peut-être moins de pertinence (on le voit avec le succès des modèles premium par rapport aux versions standard chez Samsung comme chez Apple), tandis que placer le tarif au niveau du Flip serait jouer un jeu dangereux de cannibalisation.

Il resterait donc ce créneau de 800 dollars pour rester pertinent avec le reste de la gamme et conserver une certaine harmonie.

Quelles concessions pour descendre aussi bas ?

Cela resterait un smartphone haut de gamme (Samsung ne souhaiterait pas descendre trop bas non plus) mais avec une grosse descente dans la grille tarifaire par rapport aux 1700 dollars d'un Galaxy Z Fold standard. Mais pour arriver à ce tarif, il faudra faire des concessions et des assouplissements de la fiche technique sans pour autant abîmer l'image de marque de la série.

Les détails ne sont pas encore clairement connus (et Samsung reste silencieux sur le sujet) mais on anticipe déjà le recours à un processeur mobile plus ancien ainsi que l'absence de support du stylet S Pen.

Pour descendre aussi bas, d'autres limitations pourraient être décidées dans les composants ou la finition du Galaxy Z Fold6 FE. Trouver le bon compromis pour descendre en gamme sans se parjurer ni faire une proposition trop fragile par rapport à ce que pourrait proposer la concurrence sera sans doute un défi difficile à concrétiser.