Depuis plusieurs années, Samsung lance sa nouvelle gamme de smartphones de référence avec trois modèles et les Galaxy S25 n'ont pas fait exception, avec les versions Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra.

Toutefois, cette fois, le groupe coréen a évoqué à la fin de la présentation l'existence d'un quatrième modèle : le Galaxy S25 Edge. Anticipé jusqu'à présent sous la dénomination Galaxy S25 Slim, il doit se distinguer par une plus grande finesse tout en conservant la majeure partie des caractéristiques du reste de la gamme.

Samsung en dit très peu sur la fiche technique, préférant concentrer sa pré-annonce sur le nom et la finesse du design. Le smartphone aurait ainsi une épaisseur de seulement 6,4 mm, loin des plus de 8 mm du Galaxy S25 Ultra et des plus de 7 mm des Galaxy S25 / S25+.

Fin et puissant

Des leakers commencent à compléter la liste des caractéristiques et confirment globalement les fonctionnalités premium. Le Galaxy S25 Edge devrait devrait profiter d'une coque aluminium certifiée IP68 (protégée contre les infiltrations de poussière, les éclaboussures et les immersions courtes) entourant un affichage plan AMOLED de 6,6 pouces avec bordures très fines, rafraîchissement 120 Hz et verre protecteur Goriall Glass Victus 2.

Il serait également doté d'un capteur photo 12 mégapixels présent à l'avant en poinçon, comme les autres modèles de la série, et d'un lecteur d'empreintes ultrasonique logé sous l'écran.

Le smartphone embarquera un processeur Snapdragon 8 Elite (sans précision sur l'utilisation de la variante For Galaxy) associé à 12 Go de RAM, le nouveau standard de Samsung pour ses smartphones de manière à faire tourner son environnement Galaxy AI pour l'intelligence artificielle.

Le processeur profiterait d'une chambre à vapeur pour assurer son refroidissement mais adaptée au gabarit du smartphone et donc un peu moins épaisse que sur le Galaxy S25. Il reste à voir quelles conséquences cela aura sur les performances du processeur.

Deux capteurs photo mais performants

La capacité de la batterie serait légèrement plus faible que celle du Galaxy S25 et se limiterait à 3900 mAh, toujours avec une charge filaire de 25W, une valeur habituelle chez Samsung mais qui apparaît limitée par rapport à ce que proposent d'autres fabricants (100W et plus).

Dernier point mystérieux, le Galaxy S25 Edge sera doté de deux capteurs photo seulement mais il ne déméritera pas pour autant puisqu'il serait doté d'un module principal de 200 mégapixels et d'un ultra grand angle de 50 mégapixels.

Prix et date de disponibilité sont encore inconnus mais la fiche technique laisse suggérer que le tarif du Galaxy S25 Edge pourrait être relativement élevé.