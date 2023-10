Si la série Galaxy S23 a fait figure d'exception en proposant uniquement des processeurs mobiles Snapdragon de Qualcomm, les habitudes vont reprendre avec la gamme Galaxy S24 l'an prochain.

En Europe, les smartphones de référence de la marque reviendront à un processeur mobile Exynos conçu par Samsung avec une partie graphique provenant d'AMD. Et en 2024, c'est un processeur Samsung Exynos 2400 qui assurera les performances des appareils mobiles.

Il aura la lourde tâche de faire oublier la déception de l'Exynos 2200 des Galaxy S22 qui se trouvait un cran en-dessous du processeur Snapdragon de même catégorie en 2022, créant une crise des puces chez Samsung.

Xclipse 940 : le GPU tiendra-t-il ses promesses ?

Ce nouveau processeur viendra se confronter à la puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm avec l'espoir de réduire l'écart entre les deux. Pour cela l'Exynos 2400 offrira des performances CPU améliorées de 70%, une nouvelle partie graphique Xclipse 940 avec une base RDNA 3 et des capacités d'intelligence artificielle fortement optimisées.

Selon les premières mesures encore officieuses, le GPU RDNA 3 fourni par AMD offrirait des performances proches de celle de l'Adreno 740 du processeur Snapdragon 8 Gen 2.

Sachant que Qualcomm améliorera encore ce composant dans sa plateforme Snapdragon 8 Gen 3 attendue à la fin du mois, il existera sans doute toujours un certain décalage mais il faudra attendre les valeurs de benchmarks sur des puces finalisées pour se faire une idée des qualités du GPU Xclipse 940.

Vers une communication par satellite dans les Galaxy S24

Samsung indique que ce dernier améliorera le support du raytracing (un point mis en avant lors de la présentation des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max) et utilisera des mécanismes pour optimiser les graphismes et les effets (particules, feu, eau) dans les jeux mobiles.

Si l'on ajoute la rumeur de la mise en place d'un service de cloud gaming dédié aux smartphones Galaxy, le nouveau processeur Exynos 2400 aura peut-être des choses à dire en matière de jeu mobile.

Outre le renfort de l'IA générative qui continuera de démontrer ses capacités dans de multiples fonctionnalités et services, comme de la transcription à la volée, le modem 5G du processeur Exynos 2400 profitera des dernières avancées en matière de réseaux mobiles mais aussi de communication par satellite.

A ce titre, Android 14 apportera aussi un cadre logiciel permettant de déployer cette fonctionnalité qui assurerait une communication bidirectionnelle. Restera-t-elle réservée aux services d'urgence ou pourra-t-elle aller plus loin, Samsung devra éclaircir ce point.

Il reste maintenant à voir si la rumeur selon laquelle les Galaxy S24 et S24+ seront proposés avec le processeur Exynos 2400 tandis que le Galaxy S24 Ultra hériterait d'un Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy.