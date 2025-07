La série Galaxy S26 de Samsung ne doit être lancée qu'en début d'année prochaine mais les premières fuites commencent à émerger six mois avant. Le Samsung Galaxy S26 Ultra fait déjà parler de lui, alors que des fuites massives dévoilent ses contours.

Le modèle de référence va-t-il changer la recette de son succès dans un contexte de ventes qui s'essoufflent et d'utilisateurs attirés par la foule d'autres smartphones lancés en masse par les fabricants chinois ?

Un design qui joue la carte de la continuité

Samsung joue traditionnellement la carte de la continuité pour ses smartphones Galaxy S et il ne devrait pas changer de cap pour la prochaine série. Il ne faudra donc pas s'attendre à de grands changements dans le design avec toujours un grand rectangle organisé autour d'un affichage OLED 6,9 pouces aux bordures encore affinées.

Les "rings" autour des capteurs, c'est fini pour le Galaxy S26

Le smartphone offrirait une épaisseur de 8,1 mm (contre 8,2 mm pour le Galaxy S25 UlGalaxy S25 Ultratra) et laisserait moins dépasser les capteurs photo au dos de l'appareil, dont la disposition ne changerait pas.

Pas de grand changement non plus du côté de la batterie qui conserverait une capacité de 5000 mAh avec une charge rapide de 45W. Samsung ferait de nouveau l'impasse sur des batteries de plus grande capacité alors que l'on trouve régulièrement des batteries de 6000 ou 7000 mAh chez la concurrence grâce aux nouvelles technologies de batteries.

Le Galaxy S26 devrait adopter la charge sans fil Qi2 et l'intégrer directement, sans avoir à passer par un accessoire compatible.

Des performances qui montent d’un cran

On attend à bord un processeur Snapdragon 8 Elite 2 avec 16 Go de RAM à bord, qui constituera la nouvelle normalité pour l'ensemble des Galaxy S26, sans doute en raison des besoins de l'intelligence artificielle Galaxy AI, et des options de stockage allant de 256 Go à 1 To.

Il est possible qu'il s'agisse de nouveau d'une version spéciale "For Galaxy" avec des cadences relevées mais elle sera toujours gravée en 3 nm chez TSMC, comme la précédente.

Le système de refroidissement avec chambre à vapeur sera plus imposant que sur le Galaxy S25 (20% de surface en plus) et contribuera à assurer des performances haut de gamme plus longtemps.



Côté connectivité, la 5G s’impose comme la norme, accompagnée du Wi-Fi 7 pour des débits toujours plus rapides. La connectivité par satellite serait de la partie.

Photo : des ajustements qui font la différence

Samsung n’a pas cherché à révolutionner la partie photo, mais quelques ajustements pourraient bien faire la différence au quotidien. Le module principal conserve une résolution impressionnante, avec un capteur de 200 mégapixels, profitant d'un nouveau bloc optique.

Il serait accompagné d'un ultra grand angle 50 mégapixels et d'un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels assurant un zoom optique x5. Comme toujours, un second téléobjectif sera présent et pourrait passer à 12 mégapixels (au lieu de 10) pour assurer un zoom x3 sans perte.

Samsung devrait améliorer la vitesse de l'autofocus grâce à un nouveau module laser et utiliser ule ProVisual Engine pour un traitement optimisé de l'image. On ne connait pas encore les caractéristiques du capteur photo avant.

Un flagship taillé pour durer

Le Galaxy S26 Ultra profitera toujours de la dernière évolution d'Android et d'une surcouche One UI faisant la part belle aux services de Samsung et à l'intelligence artificielle.

Les mises à jour sont prévues pour plusieurs années, ce qui permettra d'envisager l'utilisation du smartphone sur un temps long, que ce soit en propriété ou pour la revente.

La résistance à l’eau et à la poussière reste d’actualité, tout comme la compatibilité avec le S Pen, fidèle compagnon des utilisateurs les plus créatifs. A six mois de distance, certains détails ou caractéristiques pourraient changer mais les rumeurs suggèrent que Samsung devrait maintenir sa stratégie avec les Galaxy S26.