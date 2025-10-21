Contrairement aux rumeurs persistantes, Samsung ne lancera pas de Galaxy S26 Pro. Le modèle de base conservera son nom traditionnel, une décision qui, couplée à l'annulation du Galaxy S26 Edge, soulève des questions sur une possible crise d'identité et une stratégie en perte de vitesse pour la gamme phare du constructeur.

Depuis plusieurs mois, le discours semblait pourtant bien rodé : pour sa génération 2026, Samsung s'apprêtait à revoir en profondeur sa nomenclature pour mieux rivaliser avec Apple.

L'idée d'un Galaxy S26 "Pro" pour le modèle d'entrée de gamme faisait son chemin, suggérant une montée en gamme marketing et une volonté de brouiller les pistes face à l'iPhone. Mais les plans ont visiblement changé.

Le mirage du Galaxy S26 Pro s’évapore

Selon des informations concordantes, le nom Galaxy S26 Pro, qui alimentait les conversations depuis des semaines, ne serait finalement qu'une piste abandonnée. Samsung aurait décidé de s'en tenir à sa désignation historique et lancera bien un "Galaxy S26", aux côtés des habituels modèles Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra.

Design supposé du Galaxy S26 (credit : Android Headlines)

Ce qui semblait être une évolution stratégique majeure se révèle n'être qu'un ballon d'essai, une simple modification de stratégie marketing qui n'aura finalement pas lieu. Cette clarification met un terme à une période de confusion intense, où les rumeurs se contredisaient presque quotidiennement.

Des améliorations trop timides pour justifier un nouveau nom ?

Ce rétropédalage s'explique en grande partie par la fiche technique attendue du Galaxy S26 de base. En effet, les fuites ne laissaient entrevoir aucune avancée spectaculaire qui aurait pu légitimer l'ajout du prestigieux label "Pro".

L'appareil devrait conserver les mêmes capteurs photo que son prédécesseur, le Galaxy S25. De plus, de nombreux marchés verront le retour de la puce maison Exynos 2600, une décision qui, malgré les progrès attendus du processeur, pourrait freiner l'enthousiasme de certains utilisateurs habitués aux puces Snapdragon.

La seule amélioration notable concernerait la batterie, qui passerait de 4 000 mAh à 4 300 mAh. Dans ce contexte, affubler l'appareil d'un nom "Pro" aurait pu être perçu comme une promesse non tenue et potentiellement nuire à l'image de la marque.

Plus qu’un nom, une stratégie en pleine crise d’identité

Au-delà de la simple question de nom, ce revirement met en lumière ce que certains analystes n'hésitent plus à qualifier de crise d'identité pour la gamme Galaxy S.

Cette décision intervient peu de temps après l'annonce de l'annulation du Galaxy S26 Edge, un modèle ultrafin qui devait prendre la suite du Galaxy S25 Edge tenté cette année en réponse anticipée à l'iPhone air d'Apple.

Ces changements de cap successifs donnent l'image d'une entreprise qui hésite, qui semble naviguer à vue plutôt que de suivre une vision claire et affirmée.

En voulant imiter la structure de gamme d'Apple, Samsung risquait de diluer sa propre hiérarchie, où le badge "Ultra" représente déjà le summum de son savoir-faire.

L'abandon du projet "Pro" est peut-être moins un échec qu'une prise de conscience : pour se démarquer, Samsung doit cesser de courir après ses concurrents et se concentrer sur la définition de sa propre proposition de valeur.

Le succès du Galaxy Z Fold7, fruit d'une vision audacieuse, prouve que le marché est réceptif lorsque le constructeur innove avec conviction. Reste à savoir si la gamme Galaxy S27 saura s'inspirer de cet exemple pour enfin proposer un renouveau attendu par beaucoup.