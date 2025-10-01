Alors que la génération Galaxy S25 a dû se passer de puce maison suite aux retards de l'Exynos 2500, Samsung Foundry vient de lancer la production en série de son successeur, l'Exynos 2600. Cette nouvelle puce, gravée pour la première fois en 2nm, a non seulement pris de l'avance sur son calendrier, mais elle affiche déjà des rendements prometteurs.

Un signal fort qui confirme son intégration dans les futurs Galaxy S26 de 2026 et relance la guerre des processeurs face à Apple, Qualcomm et MediaTek.

Pourquoi ce retour de l'Exynos est-il si stratégique pour Samsung ?

L'absence d'une puce maison dans les Galaxy S25 a été un aveu d'échec coûteux pour Samsung. Les difficultés rencontrées avec le procédé de gravure en 3nm de l'Exynos 2500 ont forcé le géant coréen à se fournir exclusivement chez son concurrent Qualcomm, une situation qui a pesé sur les finances de sa division semi-conducteurs.

Le lancement réussi de la production de l'Exynos 2600 est donc une revanche cruciale. En maîtrisant le procédé 2nm avant ses rivaux et en atteignant un taux de rendement de 50 % bien plus tôt que prévu, Samsung prouve non seulement sa capacité d'innovation, mais reprend aussi le contrôle d'une partie de sa chaîne d'approvisionnement.

Qu'apporte concrètement la gravure en 2nm ?

Ce passage à une finesse de gravure de 2nm (procédé SF2) n'est pas qu'un argument marketing. Selon Samsung, cette technologie permet un gain de performance de 12 % et une amélioration de l'efficacité énergétique de 25 % par rapport à sa précédente génération en 3nm.

Pour l'utilisateur, cela se traduit par plus de puissance pour les jeux et les applications d'IA, tout en préservant l'autonomie. De plus, des rumeurs persistantes évoquent l'intégration d'un "bloc de dissipation thermique" pour enfin corriger le défaut historique des puces Exynos : la surchauffe. Cette combinaison pourrait permettre à Samsung de rivaliser, voire de surpasser, les puces concurrentes qui, pour l'instant, restent sur une technologie de 3nm.

Quels modèles de Galaxy S26 seront concernés ?

Ne vous attendez pas à un abandon total de Qualcomm. Samsung devrait poursuivre sa stratégie "dual-chip" qui a fait ses preuves. Selon les dernières informations, seul le modèle de base du Galaxy S26 (potentiellement nommé S26 Pro) serait équipé de l'Exynos 2600, et ce, principalement sur les marchés européen et coréen.

Les versions plus haut de gamme (Edge et Ultra), ainsi que tous les modèles vendus en Chine et en Amérique du Nord, continueraient d'embarquer la future puce de Qualcomm, la Snapdragon 8 Elite Gen 5. Une répartition qui permet à Samsung de sécuriser ses volumes tout en mesurant directement les performances de sa nouvelle puce face à la concurrence.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un processus de gravure en 2nm ?

La finesse de gravure, exprimée en nanomètres (nm), désigne la taille des transistors gravés sur une puce. Plus ce chiffre est petit, plus on peut intégrer de transistors sur une même surface. Un passage de 3nm à 2nm permet donc de créer des puces plus denses, qui sont à la fois plus puissantes et moins énergivores.

L'Exynos 2600 équipera-t-il tous les modèles de Galaxy S26 ?

Non, c'est peu probable. La stratégie de Samsung consiste à utiliser ses puces Exynos sur certains modèles et dans certaines régions (généralement l'Europe), tandis que les autres versions, notamment les modèles "Ultra" et ceux destinés aux États-Unis, sont équipées des puces Snapdragon de Qualcomm.

Quand le Galaxy S26 sera-t-il annoncé ?

En se basant sur le calendrier habituel de Samsung, la gamme Galaxy S26 devrait être officiellement présentée au début de l'année 2026, probablement lors d'un événement "Galaxy Unpacked" en janvier ou février.