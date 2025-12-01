Des indices concrets découverts dans le code de la future surcouche logicielle de Samsung suggèrent l'arrivée d'une charge sans fil enfin plus rapide.

Cette nouveauté, très attendue pour la série Galaxy S26, marquerait la première amélioration de la puissance de charge sans fil depuis le Galaxy S20, avec des vitesses qui pourraient grimper jusqu'à 25W et réduire le temps de charge de 40 %.

One UI 8.5, le code qui vend la mèche

Depuis le lancement de la série Galaxy S20 en 2020, les fleurons de Samsung stagnent à une puissance de recharge sans fil de 15W. Une éternité dans le monde de la technologie, où les concurrents proposent des solutions bien plus véloces.

Mais des lignes de code récemment découvertes dans One UI 8.5 laissent entrevoir un changement de cap bienvenu pour la future gamme.

L'indice provient directement du firmware du géant sud-coréen. L'exploration des lignes de code a permis de découvrir des chaînes de caractères explicites dans une version de développement.

À côté des mentions existantes « Wireless charging » et « Fast wireless charging », une nouvelle ligne est apparue : « Super fast wireless charging ». Cette nomenclature indique sans ambiguïté une montée en gamme.

Quelles puissances pour le futur fleuron de Samsung ?

Bien que le code ne spécifie pas les chiffres exacts, les rumeurs qui circulent depuis plusieurs semaines permettent de dessiner un tableau assez précis. Les modèles Galaxy S26 et S26+ pourraient passer de 15W à 20W, tandis que la version Ultra bénéficierait d'un bond à 25W. Il s'agirait d'une avancée majeure, attendue de longue date par les utilisateurs.

Images supposées du Galaxy S26 Ultra

Cette augmentation, si elle se confirme, pourrait réduire le temps de charge de près de 40 %. Un gain de confort notable, même si Samsung reste encore loin des 50W ou 80W proposés par certaines marques concurrentes qui s'appuient sur des technologies propriétaires pour atteindre de telles performances.

Une mise à niveau globale et attendue

Cette évolution de la recharge sans fil ne serait pas un effort isolé. Elle s'inscrirait dans une stratégie plus large d'amélioration des performances de charge pour la série à venir.

Les fuites concordent également sur une augmentation de la puissance filaire, qui pourrait atteindre 60W, toujours pour le modèle Ultra, une autre attente forte du marché.

L'intégration de la norme Qi2, avec ses aimants pour un alignement parfait, est aussi dans les cartons. Ce changement mettrait fin à l'inertie de la marque dans ce domaine et répondrait enfin à une critique récurrente.

Reste à voir si ces promesses logicielles se matérialiseront bien dans les appareils finaux qui seront présentés l'année prochaine, sachant que ces attentes sont régulières à chaque lancement de la gamme, et souvent déçues.