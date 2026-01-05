Samsung semble s'installer dans une routine de mises à jour incrémentales pour ses fleurons. Après un Galaxy S25 Ultra déjà critiqué pour son conservatisme, le futur Galaxy S26 Ultraq ne devrait pas déroger à la règle.

Les informations actuelles pointent vers une reconduction de la plupart des composants photographiques, laissant de nombreux utilisateurs sur leur faim. Cette stratégie prudente, bien que rentable à court terme, place le géant coréen sous la pression croissante de concurrents chinois de plus en plus agressifs sur le terrain de l'innovation photographique.

Une mise à jour ciblée sur trois capteurs essentiels

Selon des fuites provenant de sources réputées comme Ice Universe, Samsung réserverait ses efforts pour le modèle de 2027. La feuille de route du Galaxy S27 Ultra prévoirait en effet une mise à jour matérielle majeure pour trois composants clés de son système d'imagerie : le capteur principal, le module ultra grand-angle et la caméra selfie seraient enfin remplacés par de nouvelles générations.

Cette information, si elle se confirme, marquerait une rupture bienvenue après plusieurs années de stagnation. Le capteur principal de 200 mégapixels, bien qu'efficace, repose sur une base technique qui commence à dater face aux capteurs de plus grande taille adoptés par la concurrence.

Le renouvellement de l'ultra grand-angle et du capteur avant suggère une volonté de Samsung de proposer une expérience photographique plus homogène et performante sur tous les fronts.

Les téléobjectifs, grands oubliés de cette évolution ?

Étonnamment, cette vague de nouveautés ne concernerait pas les téléobjectifs. Les rumeurs indiquent que les modules de zoom du S27 Ultra resteraient identiques à ceux du S26 Ultra.

Cela signifie que le capteur périscopique 5x de 50 mégapixels, introduit avec le S24 Ultra, serait reconduit pour une troisième année consécutive. La question reste entière concernant le zoom optique 3x, dont le sort est encore incertain pour la génération S26.

Cette décision de conserver les téléobjectifs existants pourrait être dictée par des considérations de coût. Cependant, un autre bruit de couloir vient nuancer ce tableau : Samsung explorerait le retour d'une fonctionnalité emblématique du Galaxy S9, à savoir l'ouverture variable sur le capteur principal.

Cette technologie permettrait d'ajuster physiquement la quantité de lumière entrant dans l'objectif, offrant une plus grande polyvalence créative et de meilleures performances en basse lumière.

Un calendrier encore lointain mais une stratégie claire

Il est crucial de prendre ces informations avec prudence. Le lancement du Galaxy S27 Ultra est encore lointain, et les plans de Samsung peuvent évoluer. Les projets de nouveaux capteurs, comme un ISOCELL de 1/1.1 pouce, auraient déjà été abandonnés par le passé pour des raisons budgétaires.

Néanmoins, cette fuite dessine une stratégie plausible : une année de transition avec le S26 Ultra pour préparer le terrain à un bond technologique plus significatif en 2027.

Face à une concurrence féroce, Samsung sait qu'il ne pourra pas éternellement capitaliser sur des améliorations logicielles. Reste à savoir si la marque osera enfin lâcher du lest et livrer l'évolution photographique que ses utilisateurs attendent avec impatience.