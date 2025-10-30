Malgré les sanctions, le géant chinois lance en France ses nouveaux fleurons, les Pura 80 Pro et Pura 80 Ultra. C'est un cas d'école fascinant : le Huawei Pura 80 Ultra est salué comme le meilleur photophone du marché, mais il arrive à un prix exorbitant (1499€) avec des compromis techniques qui semblent rédhibitoires en 2025.

L'Ultra, à 1499 €, est un monstre de technologie, fraîchement classé numéro 1 mondial en photo par DxOMark (175 points). Mais c'est un "cas d'école" fascinant : l'appareil photo le plus brillant de 2025, piégé dans un smartphone plein de compromis.

Qu'est-ce que ce double téléobjectif innovant ?

L'innovation majeure est là. Le Pura 80 Ultra intègre un capteur principal d'un pouce à ouverture variable (f/1.6 à f/4.0). Mais c'est le double téléobjectif qui impressionne : il utilise un seul capteur de 50MP pour deux objectifs (zoom 3,7x et 9,4x).





Un prisme mobile sur rail glisse entre les deux objectifs selon le niveau de zoom. C'est ingénieux et cela permet un zoom optique 9,4x dans un châssis fin de 8,3mm.

Quels sont les compromis des sanctions ?

C'est là que ça coince, et ça coince fort. D'abord, l'absence de 5G. En 2025, sur un téléphone à 1500 €, c'est rédhibitoire en Europe. La puce Kirin 9020 (7 nm) est correcte au quotidien, mais son GPU (Maleoon 920) est à la traîne. On parle de scores 3 à 4 fois inférieurs à la concurrence. C'est un GPU de 2022-2023 qui trouvera rapidement ses limites sur les jeux les plus gourmands.





En résumé, vous payez le prix d'un haut de gamme 2025, vous obtenez la 4G de 2015 et un smartphone à la traine dans les applications les plus exigeantes... Difficile de séduire un public de technophiles dans ces conditions, si ce n'est ceux à la recherche d'un smartphone uniquement doué en photo, et encore...

Peut-on vivre sans Google en 2025 ?

C'est l'autre point noir : l'absence des services Google (GMS). Pas de Play Store natif. Huawei propose son AppGallery, mais la solution de contournement la plus simple est d'installer l'Aurora Store (un client tiers du Play Store) via l'AppGallery.





Cela prend 2 minutes et donne accès à la plupart des applications. Mais cela reste du bricolage et pose des questions de sécurité pour le grand public. De plus, impossible de coupler une montre Wear OS, pas de synchronisation des comptes google non plus... La situation aurait pu être améliorée si Huawei avait développé davantage son propre écosystème en proposant un pack d'outils équivalent à ceux de Google, mais les promesses engagées en 2022 n'ont pas été concrétisées à ce jour, dommage.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la différence entre le Pura 80 Pro et l'Ultra ?

Le prix (400 €) et le zoom. Le Pura 80 Pro (1099 €) a un téléobjectif 4x (48 MP) plus classique. Le Pura 80 Ultra (1499 €) possède le système innovant de double téléobjectif (3,7x et 9,4x), un capteur principal de 1 pouce et un verre "Kunlun Glass 2" plus résistant.

Comment la charge se compare-t-elle ?

Les deux modèles sont excellents sur ce point. Ils embarquent une grosse batterie de 5170 mAh, avec une charge filaire de 100W (0-100% en 45 min) et une charge sans fil très rapide de 80W.

Y a-t-il une offre de lancement ?

Oui, pour adoucir le prix, Huawei offre une montre connectée Watch GT 5 (valeur environ 300 €) et 12 mois de garantie Huawei Care+ pour tout achat d'un Pura 80 Pro ou Ultra avant le 30 novembre.