Le groupe Samsung a commencé à distribuer sa surcouche One UI 6.0 reposant sur Android 14 sur ses smartphones de référence Galaxy S23 tandis que la série précédente Galaxy S22 commence à voir arriver la mise à jour.

Une nouvelle liste des appareils mobiles éligibles est apparue et concerne le marché allemand...et sans doute à quelques jours et semaines près les autres marchés européens.

Elle fournit seulement une indication du mois de la mise à jour pour l'appareil concerné mais inclut beaucoup plus de smartphones et de tablettes tactiles que la liste apparue précédemment.

Samsung prend soin de ses gammes

Sa source, issue de l'application Samsung Members, lui donne également plus d'autorité sur son actualité et son authenticité, même si certains éléments suggèrent des évolutions non précisées ici.

Elle a tout de même l'avantage de préciser une fenêtre de disponibilité de One UI 6 / Android 14 pour un certain nombre de smartphones Galaxy A et de tablettes tactiles Galaxy Tab, montrant que Samsung ne laisse pas tomber ce segment.

Quels smartphones et tablettes tactiles profiteront de One UI 6 et Android 14 ?

Novembre 2023

Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A54 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy Tab S9 / Galaxy Tab S9 5G

Galaxy Tab S9+ / Galaxy Tab S9+ 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Décembre 2023

Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra (en réalité, déjà en cours en Allemagne)

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy A72

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A14

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy XCover 6 Pro

Galaxy Tab S8 / Galaxy Tab S8 5G

Galaxy Tab S8+ / Galaxy Tab S8+ 5G

Galaxy Tab S8 Ultra / Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Janvier 2024

Galaxy A23 5G

Galaxy Tab S7 FE / Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy Tab Active 4 Pro / Galaxy Tab Active 4 Pro 5G

Février 2024