Maintenant que Google a enfin mis à disposition la dernière évolution Android 14 début octobre en même temps que ses smartphones Pixel 8, on attend les premiers déploiements sur les smartphones d'autres fabricants.

Samsung fait de nouveau figure de bon élève et a passé ces dernières semaines à peaufiner son interface One UI 6 à travers plusieurs versions beta. Ce 30 octobre, la version finalisée de la surcouche a été poussée sur les serveurs, signalant une distribution imminente sur les smartphones éligibles, à commencer par la série Galaxy S23.

Le déploiement débute sur les premiers marchés

Dès à présent, des signalements de déploiement ont émergé en Allemagne, l'un des premiers marchés servis avec les Etats-Unis et la Corée du Sud, ce qui prépare une disponibilité plus large sur les autres marchés, dont la France, dans les jours et semaines à venir.

Les possesseurs de Galaxy S23 seront sans doute les premiers servis mais les utilisateurs de smartphones pliants Galaxy Z Fold et Z Flip devraient voir arriver la mise à jour assez rapidement.

Viendront ensuite les Galaxy S d'ancienne génération et les milieux de gamme Galaxy A éligibles.

Encore de la personnalisation et des optimisations

One UI 6 poursuivra l'effort de personnalisation de la surcouche et apportera une refonte du volet des réglages rapides. Celui des notifications sera également optimisé.

Enfin, Samsung apportera des améliorations et des évolutions dans ses différentes applications, notamment en photo. Le reste des nouveautés viendra d'Android 14 proprement dit.