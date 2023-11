Avec Android 14 de sortie depuis début octobre sur les smartphones Pixel, les fabricants de smartphones vont commencer à proposer la mise à jour sur leurs appareils mobiles.

Samsung joue les bons élèves en étant parmi les premiers à proposer la migration avec la diffusion de sa nouvelle surcouche One UI 6.0. Après un certain temps en phase beta, le couple One UI 6.0 / Android 14 a déjà été diffusé fin octobre sur les smartphones de la gamme Galaxy S23.

Et pour les autres ? Samsung avait indiqué vouloir proposer la nouvelle interface sur bon nombre de smartphones Galaxy dans ses différentes catégories : Galaxy S (premium), Galaxy Z (pliant) et Galaxy A (milieu de gamme) sur plusieurs générations.

Un calendrier précis a été diffusé sur le forum Samsung Community et valable pour les marchés européens. Les dates sont sans doute des points de départ avec quelques variations pour couvrir l'ensemble des marchés mais elles donnent une vue précise de ce qui se prépare.

Semaine du 13 novembre 2023

Galaxy A34: 13.11.2023

Galaxy A54: 13.11.2023

Galaxy S22: 15.11.2023

Galaxy S22+: 15.11.2023

Galaxy S22 Ultra: 15.11.2023

Galaxy S23 FE: 20.11.2023

Galaxy Z Flip 5: 13.11.2023

Galaxy Z Fold5: 13.11.2023

Galaxy A14 5G: non décidé

Semaine du 20 novembre 2023

Galaxy A13 5G: 20.11.2023

Galaxy A33 5G: 20.11.2023

Galaxy A52: 27.11.2023

Galaxy A52s 5G: 27.11.2023

Galaxy A53 5G: 20.11.2023

Galaxy A72: 30.11.2023

Galaxy S21: 20.11.2023

Galaxy S21+: 20.11.2023

Galaxy S21 Ultra: 20.11.2023

Galaxy S21 FE: 24.11.2023

Galaxy Z Flip4: 20.11.2023

Galaxy Z Fold 4: 20.11.2023

Semaine du 27 novembre 2023

Galaxy A13: 27.11.2023

Galaxy A14: non décidé

Galaxy A23 5G: 27.11.2023

Galaxy A25 5G: 01.12.2023

Galaxy A52 5G: non décidé

Galaxy Tab A7 Lite: non décidé

Galaxy Z Flip 3: 27.11.2023

Galaxy Z Fold 3: 27.11.2023

La liste ajoute les modèles Galaxy A04s pour le 4 décembre et Galaxy XCover5 pour le 8 décembre.

La gamme de smartphones Galaxy S22 devrait donc être mise à jour dès cette semaine, de même que les smartphones pliants Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5. Les générations plus anciennes profiteront ensuite de One UI 6.0 la semaine suivante, et ainsi de suite, de sorte que les modèles sur les trois dernières générations soient couverts avant fin décembre.

Outre une politique de mises à jour et de correctifs proposés sur plusieurs années, Samsung s'attache ainsi à proposer aussi rapidement que possible Android 14 sur ses smartphones Galaxy, dans un effort pour sortir du lot des fabricants qui ne proposeront pas Android 14 avant le début de l'année prochaine.