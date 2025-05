On commence avec le projecteur ETOE E3 Pro.

Il offre une résolution native en 1080p, une compatibilité 4K grâce à son processeur Amlogic S905, et une luminosité de 600 lumens ANSI. Son système audio intégré repose sur deux haut-parleurs stéréo de 10 W, capables de restituer un son immersif avec plusieurs modes prédéfinis et personnalisables.

Côté image, la mise au point automatique et la correction automatique du trapèze permettent d’obtenir une image nette et parfaitement cadrée, peu importe l’angle de projection. Il est également possible d’ajuster l’image à l’aide du zoom numérique. Le projecteur intègre un moteur optique entièrement scellé, assurant une protection contre la poussière et une durée de vie prolongée.

Fonctionnant sous Android TV 11, l’E3 Pro donne accès à une large sélection d’applications comme Netflix, YouTube, Disney+ ou Prime Video. Compatible WiFi 2,4G/5G, le projecteur prend en charge la projection sans fil depuis Android, iOS ou PC, et une télécommande Bluetooth avec commandes vocales via Google Assistant est également fournie.

Retrouvez le vidéoprojecteur ETOE E3 Pro à 139 € grâce au code NNNFRE3P sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.



Et voici les autres remises du moment à ne pas manquer :

Pack Samsung Galaxy Tab S10 FE 128 Go + clavier + BookCover Keyboard Slim + S Pen inclus à 479 € soit -24% + 10 € de remise par tranche de 100 € jusqu'à ce soir minuit + 70 € remboursés jusqu'au 24/06 (10,9" LCD 2304 x 1440 px, 90Hz, 4 capteurs photo dont 13MP principal, 8000 mAh, processeur Exynos 1580 8 coeurs jusqu'à 2,9 GHz, stockage jusqu'à 2 To, Entourer pour chercher, WiFi 6, BT 5.3, S Pen...)

Et n'oubliez pas non plus de jeter un œil à notre top 3 des promos d'aujourd'hui (OnePlus Watch 3, mini PC N-one NPC Air et Dreame H12 Pro FlexReach), à nos bons plans consacrés aux mini PC ou encore à notre sélection de remises high-tech Fnac de la semaine.