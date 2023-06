Le géant Samsung dévoilera ses innovations un peu plus tôt cette année. Son événement Galaxy Unpacked se tiendra dès fin juillet et à Séoul, dans son propre pays.

Les smartphones pliants Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 seront les vedettes du show mais le groupe coréen dévoilera aussi plusieurs accessoires, parmi lesquels une nouvelle gamme de montres connectées Galaxy Watch 6.

Dès à présent, les fuites commencent à divulguer le design et certaines caractéristiques des gadgets. On sait donc déjà que la nouvelle gamme comportera deux versions : la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Classic, et le site WinFuture compile les dernières données et de nombreux rendus presse diffusés avant l'heure.

Galaxy Watch 6, comme la Watch 5 mais en plus grand

La première sera très proche en terme de design des Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 5 mais avec un affichage aux bordures affinées qui permettra de passer d'un affichage AMOLED de 1,31 pouce à un grand écran de 1,47 pouce.

Samsung Galaxy Watch 6 (credit : WinFuture)

On devrait retrouver les deux formats de boîtier : 40 mm et 44 mm, avec à bord une batterie de plus grande capacité pour étirer l'autonomie un peu juste de ces montres connectées.

Trois coloris seraient prévus : argent, noir et beige et il semble que Samsung ait modifié l'attache du bracelet et ajouté un système de fixation rapide, moins pénible que le dispositif actuel.

Retour de la lunette rotative sur la Galaxy Watch 6 Classic

La montre connectée Galaxy Watch 6 Classic sera l'équivalent du modèle Pro de la Galaxy Watch 5 et se distinguera par le retour de la lunette rotative physique entourant l'affichage.

Son style rappelle celui de la Galaxy Watch 4 Classic (il n'y a pas eu de version Classic avec la Galaxy Watch 5) avec de plus grandes dimensions puisqu'il faudra s'attendre à des boîtiers de 43 mm ou 47 mm (contre 42 et 46 mm précédemment).

Samsung Galaxy Watch 6 Classic (credit : WinFuture)

Deux coloris ont émergé, noir ou argent, pour ce modèle. Les deux smartwatches devraient profiter d'un processeur Exynos W930 légèrement plus puissant tout en embarquant Wear OS 4, la nouvelle évolution de la plateforme de Google pour les montres connectées.

Des déclinaisons avec modem 4G sont également prévues pour rendre les montres connectées autonomes et les boîtiers offriront une étanchéité 5 ATM. Annoncées fin juillet, elles devraient être rapidement disponibles dès début août mais les tarifs ne sont pas encore connus.