Les smartphones pliants de Samsung étaient habituellement présentés durant le mois d'août mais le groupe coréen fait une exception cette année en dévoilant ses nouveautés dès ce 26 juillet 2023 à l'occasion d'un événement Galaxy Unpacked organisé en Corée du Sud.

Le fabricant ne change pas des formules qui gagnent (Samsung est leader sur cette catégorie de produits mobiles) en conservant le format clapet sur le Galaxy Z Flip5 mais avec un changement de taille : un écran externe franchement plus grand !

Les premières générations se contentaient d'un petit affichage dédié aux notifications et à quelques applications accessibles avec le téléphone portable refermé.

Plus grand écran externe, nouvelle charnière, capteur photo sous l'écran

Hormis les notifications et les appels, difficile de lui trouver un intérêt. Samsung change donc la donne avec le Galaxy Z Flip 5 en proposant un affichage externe passant à 3,4 pouces en 720 x 748 pixels (au lieu de 1,9 pouce précédemement), toujours AMOLED, qui couvre toute la moitié supérieure de la coque externe, ne laissant qu'un décrochage pour un double capteur photo.

Il permettra d'afficher de plus grandes quantités d'information sur les applications standard et quelques logiciels externes (WhatsApp, Netflix, Google Maps, Message...) ou pour avoir une preview plus visible de ce que captent les modules photo afin de mieux réaliser sa composition.

A l'intérieur, on trouvera un grand affichage souple AMOLED de 6,7 pouces FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz et ratio allongé 22:9. Le pliage de l'écran a été retravaillé et passe par une nouvelle charnière Flex Hinge permettant de fermer le smartphone clapet sans laisser d'espace entre les deux moitiés d'écran. Pour autant, il faudra toujours faire avec la pliure au milieu de l'écran, alors que certains concurrents l'ont déjà fait disparaître.

Pour la partie photo, pas d'évolution pour le nouveau modèle avec toujours deux modules 12 mégapixels (grand angle) + 12 mégapixels (ultra grand angle) et un module en poinçon de 10 mégapixels sur l'écran interne.

On retrouve néanmoins le Flex Mode qui permet de tirer parti de l'écran pliable pour faciliter la composition des clichés.

Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, même batterie

Le smartphone ne mesure plus que 6,9 mm d'épaisseur une fois déplié, pour 187 grammes, et il embarque comme prévu un processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, comme la série Galaxy S23, avec 8 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. La version 128 Go de l'an dernier est donc abandonnée.

Le Galaxy Z Flip 5 offre une compatibilité 5G complète et supporte les connectivités sans fil WiFi 6E et Bluetooth 5.3. La batterie reste à 3700 mAh et se chargera toujours en filaire à 25W.

Le smartphone est lancé avec Android 13 et la surcouche One UI 5.1.1 mais il devrait recevoir assez rapidement la mise à jour Android 14 une fois qu'elle sera officiellement disponible. Samsung propose 4 ans de mise à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité sur ce modèle.

Le smartphone Samsung Galaxy Z Flip5 débute à 1199 euros pour la version 8 Go / 256 Go, un peu plus cher (de 30 euros) que le Z Flip4 de même configuration l'an dernier.

La variante 8 / 512 Go sera quant à elle proposée à 1339 euros. La disponibilité est fixée au 11 août 2023 et les précommandes permettent de profiter de tarifs préférentiels et de remises sur un ancien smartphone.