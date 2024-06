Cette année, Samsung devrait appliquer pour la première fois le traitement FE (Fan Edition) à sa série de montres connectées. Cela lui permet de relancer des modèles existants quelques trimestres plus tard en reprenant l'essentiel des caractéristiques et les proposant à des tarifs plus abordables.

On devrait donc croiser dans le catalogue de Samsung une montre connectée Galaxy Watch FE plus tard dans l'année qui reprendra les bases techniques et le design de la Samsung Galaxy Watch 4, tandis que le groupe coréen lancera dans le même temps une nouvelle gamme Galaxy Watch 7 avec la nouveauté d'une Galaxy Watch Ultra qui rappellera la stratégie de la firme à la pomme.

Esprit Galaxy Watch

Les caractéristiques dévoilées avant l'heure par Sudhanshu Ambhore ne surprendront donc pas vraiment, pas plus que le design de la smartwatch. Selon ses informations, la Galaxy Watch FE disposera d'un affichage 1,2 pouce Super AMOLED avec résolution 396 x 396 pixels et d'un processeur Exynos W920 dual core, le tout dans un boîtier étanche 50 mètres en aluminium

Il sera accompagné de 1,5 Go de RAM et de 16 Go de stockage. On pourra compter sur une batterie de 247 mAh fournissant 30 heures de fonctionnement et le dos du boîtier présentera des capteurs de mesure des paramètres de santé (cardiofréquencemètre optique, impédance bioélectrique...).

Passage à Wear OS 5

Nouveauté par rapport à la Galaxy Watch 4 initiale, la Galaxy Watch FE n'utilisera pas Tizen OS mais bien Wear OS 5.0 / Samsung OneUI Watch 5.0, assurant une compatibilité Android 11. La montre connectée proposera également un micro et un haut-parleur, lui permettant de prendre des appels.

Il reste encore à connaître le prix de cette montre connectée Galaxy Watch FE. Le tarif devrait en principe se situer sous celui de la Galaxy Watch 7, soit moins de 300 €.

En attendant, des rendus sont diffusés et montrent le boîtier rond avec deux boutons latéraux et le système d'attache du bracelet propre aux montres Galaxy Watch.